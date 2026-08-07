Halkbank'tan sermaye artırımı kararı: İkincil halka arz süreci başlatıldı

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Türkiye Halk Bankası A.Ş., Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ikinci kez sermaye artırımına gidildiğini açıkladı.

Banka, sermaye yapısını güçlendirmek ve özkaynak tabanını genişletmek amacıyla önemli bir adım attı. Halkbank Yönetim Kurulu, sermayesini yüzde 25 oranında artırarak hisselerinin ikincil halka arz sürecini başlattığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Halkbank, 30 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut yaklaşık 7,18 milyar TL olan sermayesini 1,8 milyar TL artırarak 8,98 milyar TL'ye yükseltecek.

Halkbank, hisselerin ikincil halka arzına ilişkin yurt içi koordinasyonunu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek olan satış işlemleri koordinasyonunda ise Citigroup ve J.P. Morgan'ı yetkilendirdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ikincil halka arza ilişkin yönetim kurulu kararının KAP'ta ilan edildiği tarih itibarıyla Türkiye Varlık Fonu (TVF) dışındaki mevcut pay sahiplerine ellerindeki pay kadar tahsisat yapılmasına karar verildi.

Açıklamada, bu uygulamanın yeni pay alma (rüçhan) hakkı veya herhangi bir imtiyaz niteliği taşımadığı, yalnızca halka arz sürecine ilişkin bir tahsisat ve dağıtım esasını ifade ettiği vurgulandı.