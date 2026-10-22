“Halkın Akademisi” kapılarını açtı

Konuyla ilgili açıklama yapan Halkbank Genel Mü­dürü Recep Süleyman Özdil, “Önce Halk, Sonra Banka’ misyonumuzla vatandaşla­rımızın kişisel ve mesleki ge­lişimlerine katkı sağlamayı önemsiyoruz” dedi.

“Yaşam boyu eğitim” vizyonuyla ha­yata geçirilen platformda; çocuklar, gençler, kadın giri­şimciler, KOBİ’ler ve emek­liler olmak üzere 5 farklı ka­tegoride 600’e yakın içerik yer alıyor. Bankanın kurum­sal bilgi birikimini toplu­mun hizmetine sunan plat­form, katılımcıların kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine; sertifika programlarıyla da bu yet­kinlikleri belgelendirme­lerine imkân tanıyor.

Özdil, “Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmak, gü­nümüzde her zamankinden daha önemli hale geldi. Biz de bu amaçla, yeni dünya­nın ihtiyaçlarına odaklanan Halkın Akademisi’ni kur­duk. Burada çocuklardan gençlere, kadınlardan KO­Bİ ve emeklilerimize kadar herkese özel yüzlerce eğitim içeriği bulunuyor. Amacı­mız, vatandaşlarımızın ha­yatlarının farklı dönemle­rinde ihtiyaç duyabilecekle­ri bilgi ve becerilere kolayca ulaşmalarına katkı sağla­mak” ifadelerini kullandı.