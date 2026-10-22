“Halkın Akademisi” kapılarını açtı
Halkbank, çocuklardan gençlere, kadın girişimcilerden KOBİ’lere ve emeklilere kadar herkesin ücretsiz erişebileceği dijital eğitim platformu “Halkın Akademisi”ni hayata geçirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Önce Halk, Sonra Banka’ misyonumuzla vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı önemsiyoruz” dedi.
“Yaşam boyu eğitim” vizyonuyla hayata geçirilen platformda; çocuklar, gençler, kadın girişimciler, KOBİ’ler ve emekliler olmak üzere 5 farklı kategoride 600’e yakın içerik yer alıyor. Bankanın kurumsal bilgi birikimini toplumun hizmetine sunan platform, katılımcıların kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine; sertifika programlarıyla da bu yetkinlikleri belgelendirmelerine imkân tanıyor.
Özdil, “Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmak, günümüzde her zamankinden daha önemli hale geldi. Biz de bu amaçla, yeni dünyanın ihtiyaçlarına odaklanan Halkın Akademisi’ni kurduk. Burada çocuklardan gençlere, kadınlardan KOBİ ve emeklilerimize kadar herkese özel yüzlerce eğitim içeriği bulunuyor. Amacımız, vatandaşlarımızın hayatlarının farklı dönemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerilere kolayca ulaşmalarına katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.