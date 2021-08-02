Hamad Uluslararası Havalimanı’nda güvenliği Arma Kontrol sağlayacak

Riskli alanlara yönelik güvenlik ürünleri geliştiren Arma Kontrol, uluslararası referanslarına bir yenisini daha ekledi. Yıllık 35 milyon uluslararası yolcunun taşındığı Hamad Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlayacak.

Yüzde 100 yerli teknoloji, sermaye ve teknolojiyle ürettiği yüksek çarpışma testlerinden başarıyla geçen yüksek güvenlikli mantar bariyerleri ile havalimanının genişleme projesine dahil olan Arma Kontrol, havalimanının araç ve yaya kontrolünü yapacak.

Bölgeye ilk ihracatını 2010’da gerçekleştiren ve cironun yüzde 25’ini Ortadoğu pazarından karşılayan şirket, yeni projelerle 2021 yılında bu payı yüzde 40’a çıkarmayı da hedefliyor. Şirket, Katar ve özellikle Ortadoğu’daki hedefine ulaşmak için görüşmelerini sürdürüyor.

“Bölgede önemli bir oyuncu olduk”

Ortadoğu’da petrol tesislerinden askeri alanlara, müzelerden konsolosluklara kadar birçok referans projede ürünleriyle yer aldıklarını anlatan Arma Kontrol Genel Müdürü Koray Kartal, “Ortadoğu pazarı her zaman önemsediğimiz ve ciromuzun önemli bir kısmını elde ettiğimiz bir pazar. Bu pazarın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik geliştirdiğimiz ürünlerimizle de bölgede önemli bir oyuncu olduk. Bundan sonra da bu konumumuzu daha güçlendirmek ve pazar payımızı artırmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Hamad Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini 500 adet Çarpışma Test Sertifikalı Yüksek Güvenlikli Mantar Bariyer ile sağlayacaklarını bildiren Kartal, geçmişte bölgede elde ettikleri deneyimi bu projeye de aktararak yıllık 35 milyonu aşkın yolcunun ve 1,8 milyon ton kargonun güvenliğini sağlayacaklarına dikkat çekti.