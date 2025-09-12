Hamdi Ulukaya ve Ivanka Trump’tan gıda israfına karşı yeni ortaklık

Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ile iş insanı Ivanka Trump, ABD’de gıda israfıyla mücadele için geliştirdikleri sürdürülebilirlik odaklı iş birliğini kamuoyuna duyurdu.

Canlı yayında açıklanan model, tarlada kalan ve dış görünüş standartlarını karşılamadığı için satılamayan ürünleri ekonomiye kazandırarak hem çiftçilere yeni gelir kapısı açmayı hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor.

ABD’de her yıl meyve ve sebzelerin yaklaşık yüzde 30’u israf ediliyor. Bu durum yalnızca 2023’te 16 milyon ton ürünün kaybına ve çiftçiler için 13 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtı. Örneğin yılda 182 bin ton çilek yalnızca görünüm nedeniyle tarlada kalıyor.

Planet Harvest modeli

Ulukaya ve Trump’ın 2022’de başlattığı ortak çalışmalar, Planet Harvest organizasyonunun kurulmasına ilham verdi. Planet Harvest, satılamayan ürünlere ikinci bir pazar yaratarak çiftçileri doğrudan gıda şirketleriyle buluşturuyor. Bu ürünler püre, dondurulmuş gıda veya sos gibi farklı kanallarda değerlendiriliyor.

Chobani, bu modelin ilk büyük ortağı oldu. Şirket, Planet Harvest aracılığıyla 545 tondan fazla çilek satın aldı ve bu çilekler 55 milyon yoğurt içeceğinde kullanıldı. Çiftçiler, bu ürünlerden kilogram başına 0,59 dolar gelir elde etmeye başladı. Sadece birkaç çiftlikte yüz binlerce dolarlık yeni gelir akışı sağlandı.

Çevresel etkiler

Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) analizine göre, 453 ton meyvenin kurtarılması 1,2 trilyon litre su tasarrufu sağladı ve 169 bin ton karbon emisyonunu engelledi.

Ulukaya: Ortak değer yaratan yeni bir iş modeli

Hamdi Ulukaya, iş birliğinin sadece hayırseverlik değil, çiftçiler, çevre ve tüketiciler için ortak değer yaratan yeni bir iş modeli olduğunu vurgulayarak, “Açlık sorununu çözmek için daha fazla gıda yetiştirmemize gerek yok. Zaten yetiştirdiklerimizin daha iyi yöneticileri olmalıyız. Tarlalarda kalan yüz binlerce ton ürün büyük bir kayıp gibi görünüyor ama aslında büyük bir fırsat” ifadesini kullandı.