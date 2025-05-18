Hamdi Ulukaya’dan dev satın alma: Chobani o sektöre de girdi

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan ve önümüzdeki beş yılı kapsayan 1.7 milyar dolarlık yatırım planı, Chobani’nin vizyonu doğrultusunda gıda teknolojisi, sürdürülebilir üretim, yeni kategorilere açılım ve perakende erişimi alanlarında ciddi bir büyüme hedeflediğini ortaya koymuştu.

New York’ta 1,2 milyar dolar yatırımla kurulacak yeni üretim tesisi ve Idaho’daki Twin Falls tesisine yapılan 500 milyon dolarlık kapasite artışıyla birlikte, Chobani bu yeni hamlesiyle hem dondurulmuş ürün raflarında yerini sağlamlaştırmayı hem de doğrudan tüketiciye yönelik satış kanallarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu stratejik hamle; daha fazla haneye, daha fazla rafine içerikli ve gerçek gıda alternatifi sunmak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Chobani olarak 20 yıldır bir amacın peşindeyiz: İnsanlara daha iyi, daha sağlıklı, daha ulaşılabilir gıdalar sunmak. Daily Harvest ile artık sofralara sadece yoğurt değil; gerçek, bitki bazlı, dondurulmuş ve hazır ürünleri de ulaştıracağız. Bu, Chobani’nin yalnızca ürün çeşitliliği değil, amacı bakımından da daha kapsayıcı hale geldiğinin göstergesi.”

Daily Harvest’in Chobani çatısı altına girmesiyle birlikte, doğrudan tüketiciye satış modeli ve perakende erişimi daha da güçlenecek; Chobani’nin dağıtım ağı ve üretim kapasitesiyle birleşen bu sinerjinin, şirketin gıda sektöründeki etki alanını daha da genişletmesi bekleniyor.