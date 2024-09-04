Hamster Kombat airdrop’u öncesi gözler TON’a çevrildi

Mesajlaşma uygulaması Telegram ekibinin “en hızlı büyüyen dijital servis” olarak nitelendirdiği Telegram tabanlı dokun-kazan oyunu Hamster Kombat, merakla beklenen airdrop’unun yeni tarihini 26 Eylül olarak duyurdu. Hamster Kombat’ın düzenli oyuncularının ücretsiz HMSTR sahibi olabileceği airdrop öncesi Telegram tarafından geliştirilmeye başlanan, ardından Telegram’dan ayrılarak bir vakıf bünyesinde geliştirilen The Open Network blokzincirindeki (TON) aksaklıklar gündeme geldi.

Avrupa’nın lider kripto para borsalarından WhiteBIT’in vizyonunu Türkiye’ye taşıyan ve SPK ön başvuru sürecini tamamlayan WhiteBIT TR, Telegram tabanlı kripto projelerinde yaşanan son gelişmeleri özetledi.

TON 6 saat kapalı kaldı

Telegram CEO’su Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasını takip eden günlerde, Telegram üzerindeki pek çok mini uygulamaya ve dokun-kazan oyununa ev sahipliği yapan TON blokzinciri 6 saat kadar kapalı kaldı. Yeni blok üretiminin gerçekleşmediği ve aktivitenin sıfırlandığı kesinti sırasında, kimi borsalar TON blokzinciri üzerindeki çekme ve yatırma işlemlerini de durdurdu.

TON’un geliştirici ekibinin, ağda yaşanan 6 saatlik kesintinin, 1 milyara yakın kullanıcısı olduğu tahmin edilen Telegram’ın 10 milyonu aşkın kullanıcısına sunulan bir meme coin olan DOGS’un airdrop’una olan yoğun taleple ilgili olduğunu söylemesi; her gün 4-5 milyon yeni kullanıcı kazandığı bilinen Hamster Kombat’ın airdrop’una ilişkin endişeleri artırdı. DOGS, blokzincirinde yaşanan problemlere rağmen airdrop günü, bir önceki güne kıyasla 1,8 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Gözler 26 Eylül’de

Oyuncuların bir simülasyon içinde, bir kripto borsasının CEO'sunu temsil ettiği ve verilen görevleri tamamlayarak puanlar kazandığı Hamster Kombat'ın yerel token'ı HMSTR'ın airdrop'u için önceki tarih temmuz olarak belirlenmişti. 300 milyonun üzerinde oyuncusu olduğu tahmin edilen ve Telegram tabanlı oyunlar içinde en popüler mini oyun olarak sayılan Hamster Kombat’ın HMSTR token lansmanını bekleyen milyonlarca kullanıcı, ekip tarafından açıklanan 26 Eylül tarihine odaklandı. Oyunun geliştirici ekibinin lansmanı “bugüne kadarki en büyük oyun token’ı lansmanı” olarak tanıtması da heyecanı zirveye taşıdı. Hamster Kombat, piyasaya sürüldüğü günden bu yana Telegram tabanlı mini oyunların popülaritesini artırarak, ağın yerel token’ı olan TON’u en değerli ilk 10 kripto para birimi arasına taşıyan oyunlar arasında başı çekti.

“Güncel listelemelerle trendlere erişiyoruz”

Hamster Kombat'ın Web3 ve blokzinciri teknolojilerinin oyun dikeyinde yeni bir trendin öncüsü olduğuna dikkat çeken WhiteBIT TR CEO’su Volodymyr Nosov, “Ekosisteme yeni projelerin kazandırılması konusunda iyi performans gösteren TON blokzincirinde listelenen ve 1,8 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan DOGS'u WhiteBIT TR de USDT cinsinden listeledi. Ayrıca DOGS - PERP ile perpetual işlemleri hayata geçirdik. WhiteBIT TR, piyasadaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor ve trend olan kripto para projelerini Türk yatırımcıların erişimine açarak fırsatları ulaşılabilir kılıyor. DOGS’un yanı sıra yakın dönemde NMR, MEW, BEAM gibi listelemelerle, son dönemde önce çıkan tahmin piyasaları, Web3 oyunları ve hayvan temalı meme coin’lere odaklanan projeleri WhiteBIT TR’de erişilebilir hâle getirdik. HMSTR konusunda yaşanacak gelişmeleri de takip ediyoruz. Türkiye pazarındaki yatırımcıların kripto projelerine küresel kripto yatırımcılarıyla benzer zamanlarda ulaşabilmesini önemsiyoruz. Öte yandan Avrupa’nın en büyük kripto borsası olarak Türkiye’den çıkacak kripto para projelerini de WhiteBIT Global ile küresel piyasaya da taşıyoruz. Trabzonspor'un resmî kripto partneri olan WhiteBIT TR, kullanıcı deneyimini ve güvenliğini önceleyerek, piyasalara yön veren yeni trendleri izlemeyi ve kullanıcılarının yatırım araçlarını çeşitlendirmeyi sürdürecek.”