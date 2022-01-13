Han Enerji, Gökçe Brülör’ü satın aldı

Han Enerji, Gökçe Brülör’ü bünyesine kattı. Bu satın alma ile Gökçe Brülör’ün Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına hız verilmesi, yenilikçi bir bakış açısıyla markanın daha da büyütülmesi hedefleniyor.

Han Enerji Yönetim Kurulu Başkanı H. Ahmet İlhan ve Gökçe Brülör Yönetim Kurulu Başkanı Eren İnönü’nün katılımlarıyla 13 Ocak’ta Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de düzenlenen imza töreninde, Han Enerji’nin Gökçe Brülör’ü satın alma sürecinin detayları ve hedefleri basınla paylaşıldı.

“Yeni yatırımımız, uzun soluklu stratejimizin ilk adımı”

Satın almaya ilişkin bilgi veren Han Enerji Yönetim Kurulu Başkanı H. Ahmet İlhan, bu yatırımla faaliyet gösterdikleri alanları genişlettiklerini söyledi. Bu yeni yatırımı uzun soluklu büyüme stratejilerinin ilk adımı olarak gördüklerini ifade eden İlhan, “Global ölçekte yaşanan ve etkileri ülkemizde de hissedilen zorlayıcı ekonomik şartlara rağmen hiç tereddüt etmeden böyle bir satın alma sürecini başlattık. Çünkü biz, ‘ülkemiz kazanırsa, biz de kazanırız’ anlayışını kendimize prensip edindik. Isıtma sektöründe 40 yıla dayanan tecrübemizi, brülör pazarının büyüme potansiyeli ile birleştirerek, hayata geçirmiş olduğumuz bu önemli yatırımla sektördeki tüm paydaşlarımız adına değer yaratmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte şirket vizyonu ve misyonunu yeniden oluşturarak, tüm ekibimizle birlikte, emin adımlarla ortak hedeflerimize doğru yürümek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarını hızlandıracak

Gökçe Brulör çatısı altında da öncelikle müşterilerine enerji verimliliği sunan ve ilk yatırım maliyetini optimum bir seviyede tutan ürünlerin geliştirilmesi süreçlerine önem vereceklerini anlatan İlhan, bu kapsamda Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına hız vereceklerini kaydetti. Yenilikçi bakış açısı ile markayı daha da büyütmeyi ve Gökçe Brülör’ü global ölçekte ileri brülör teknolojileri üreten bir şirkete dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden İlhan, “Ülkemizin uluslararası piyasalardaki gelişimini destekleyecek bu çalışmalarımızın sonucunda da önümüzdeki 5 yıllık süreçte Gökçe Brülör’ün yurtiçindeki pazar payını yükseltmeyi ve daha pek çok başarıya imza atmayı planlıyoruz. İhracatımızı artırabilmek adına hedef pazarları belirleyip, bu pazarlarda marka konumlandırma çalışmalarını hızla başlatacağız. Müşteri odaklı yönetim anlayışı, satış sonrası hizmetlerde de yüksek müşteri memnuniyetini zorunlu kılıyor. Bu çerçevede teknik servis sayımızı artırarak, ülkemizin en ücra köşesinde kullanılan bir ürünümüze dahi çok kısa zamanda hizmet verebilmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.