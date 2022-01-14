Han Enerji, Gökçe Brülör'ü satın aldı

Handan Sema CEYLAN

Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından 58 yıllık Gökçe Brülör, Han Enerji’ye satıldı. Böylece İsmet İnönü’nün torunu Eren İnönü’nün yönetim kurulu başkanı olduğu şirket, yine kendileri gibi Malatyalı bir aileye geçti. Geçen yıl aile şirketleri Mimsan’dan ayrılarak Han Enerji’yi kuran Ahmet İlhan, Gökçe Brülör’ü almış oldu.

Satış nedeniyle İstanbul’da düzenlenen törende konuşan Eren İnönü, “Aile şirketimiz olan Gökçe Brülör firmasının tüm hisselerini Han Enerji’ye Ahmet İlhan Bey’e satmış bulunmaktayız. Gökçe Brülör kurucumuz ve kayınpederim Necmettin Gökçe Bey öncülüğünde var oldu. Kendisini rahmetle anıyorum. Gökçe Brülör, 70’li, 80’li ve 90’lı yıllarda vergi rekortmeni olmuş ve Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları listesine girmiş bir firmamızdır. 58 yılda 150 binden fazla brülör imalatı yaptık. Çalışanlarımızla büyük bir aile olduk. Bütün sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmanın huzuru ve mutluluğu içinde artık bu bayrağı Ahmet İlhan beye ve Han Enerji şirketine teslim ediyoruz” diye konuştu.

İnönü: İsmet yurtdışında Ömer lider oyun şirketinde...

İnönü, fabrikalarını satmalarının en önemli nedenlerinden birinin üçüncü kuşağın işe devam etmemesi olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Büyük oğlum İsmet ailesi ile birlikte yurt dışında yaşıyor, orada çalışıyor. Ömer de ülkemizdeki lider bir mobil oyun şirketinde üst düzey yönetici olarak görev alıyor. Üçüncü jenerasyondan Gökçe Brülör şirketine katılan olmadı. Biz bu sebeple şirketimizi emanet edebileceğimiz bir kişi veya şirket arayışına girdik. Ahmet İlhan Bey ile birbirimizi sektörden tanıyorduk, ama aslında yollarımız 5 sene evvel Mimsan firması ile çalışmaya başladığımızda kesişti. Birbirimizi tanıdık, birbirimize güvendik ve geçen 5 sene içinde de işbirliğimizi geliştirdik. Kısmet bu seneye imiş. Han Enerji ile yapılan bu satış işlemi ile Gökçe Brülör firması emin ellere teslim edilmiştir. Ahmet İlhan Bey liderliğindeki yeni yönetimin, enerjik yapısı, vizyonu, brülör konusunu sahiplenmesi, ısı sektöründeki engin tecrübesi ve de kuvvetli mali yapısı ile 55 sene evvel Necmettin Gökçe Bey’in temelini attığı bu yapıyı çok daha ileri seviyelere taşıyacaklarına olan güvenimiz tamdır.” İnönü, sanayiciliği bıraktığını ama ticarete devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İlhan: İstanbul merkez olacak

Han Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İlhan da “Gökçe Brülör’den bahsettiğimizde global bir marka olan Alman Thyssen’i Türkiye’ye getiren, Fransız Cuenod Thermotechnique ile doğal gaz brülör imalatı konusunda lisans anlaşması imzalayan, İtalyan Ariston Thermo Grubu’nun Elco ürünlerini Türkiye’ye sunan, sanayi ülkesi Almanya’ya pompa gövdesi ihracatı gerçekleştiren, TSE kalite ödülünü almış, bir dönem Türkiye vergi sıralamasında 2. olmuş ve daha pek çok başarıya imza atmış bir şirket hikayesinden bahsetmekteyiz. Bugün küçük bir yerin ısıtılmasından; büyük, bir merkezi ısıtma tesisine kadar, binlerce konut, ofis, otel ve sanayi kuruluşunda Gökçe Brülör kullanılıyor” dedi. Han Enerji’nin genç bir firma olduğunu ancak sektörde önemli bir deneyime sahip olduğunu kaydeden Ahmet İlhan, “34 yıl ısı teknolojileri ve enerji üretim santralleri alanında lider konuma gelmiş olan Mimsan Grup’un ortağı ve Genel Koordinatörü olarak çalıştım. Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştım. MÜSİAD, MİAD ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda görevler üstlendim. 2021’de Mimsan’dan ayrılarak Han Enerji’yi kurdum. Bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz” dedi. İlhan, bu yolculukta Eren İnönü’nün Gökçe Brülör Danışma Kurulu’nda yer alacağını da belirterek, “Han Enerji olarak ufk umuzda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı gerçeğini ve sürdürülebilirliği göz ardı etmeden, yenilenebilir enerji yatırımları, yenilikçi, tasarruflu, ürün ve teknolojiler geliştirmek var. İstanbul'daki merkezimizde ve Malatya'daki fabrikamızda çalışmaya devam edeceğiz" açıklamalarını yaptı.