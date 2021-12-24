HangiKredi, yeni uygulamalarla hizmet ağını geliştiriyor

HangiKredi, finansal asistan faaliyetlerini yeni hizmeti ‘HangiKredi Notu’ ile geliştirmeye devam ediyor. Uygulamaya alınan HangiKredi Notu ile kredi risk durumu, kişiye özel iyileştirme önerileri, kredi ve kredi kartı limitleri, olası kredi ve kredi kartı başvurularının onaylanma ihtimali öğrenilebiliyor.

Yeni hizmetleri HangiKredi Notu’na ilişkin bilgi veren HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, “Kullanıcılarımıza kredibilitelerini hızlı ve anlaşılır bir şekilde raporlayarak HangiKredi Notu’nun bankalardaki karşılığını öğrenme imkanı sunuyoruz. Kullanıcıları kredi ve yeni kredi kartı onayı alma ihtimalleri en yüksek olan bankalara yönlendiriyoruz ve en doğru bankalara zamandan tasarruf ederek ulaşmalarını sağlıyoruz. Kredi onaylanma ihtimali düşük olan kullanıcılara kişiselleştirilmiş finansal sağlık tavsiyeleri vererek gelişimlerine destek olurken, HangiKredi Notu iyi durumda olan kullanıcılar için ise tutundurma yöntemleri sunuyoruz.” dedi.