Hapimag’dan mesleki eğitim ve istihdam desteği
Milas İŞKUR ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle turizm sektöründe kariyer hedefleyen kişilere ulaşan Hapimag, işbirliği sonucunda eğitime katılan 45 kişiye iş imkanı sağlayacak.
Hapimag, turizm sektörüne verdiği desteği Milas İŞKUR işbirliğiyle sürdürüyor. Hapimag, işbirliği kapsamında turizm sektöründe deneyim kazanmak isteyen 45 kursiyere mesleki eğitim ve istihdam imkanı sağlayacak.
Hapimag’ın düzenlediği eğitim programına katılan kişiler; mutfak, servis, stewarding ve kat hizmetleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olacak.
Mayıs ayı itibariyle eğitimlerini tamamlayan kursiyerler eğitim programının ardından meslek edinme ve iş başı yapma imkanı elde edecek. İlk iş deneyimini Hapimag’da yaşayacak kursiyerler elde edeceği deneyimler ile turizm sektörünün kalifiye çalışanları arasında yer alacak.