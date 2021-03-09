Hareket, global büyümesini Turquality ile hızlandıracak

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan Kazakistan, Ukrayna, BAE, Umman, Cezayir, Kamerun, Nijer, Senegal, Kenya gibi ülkelerde birçok projeye imza atan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, globaldeki büyümesini Turquality Marka Destek Programı ile sürdürecek. Şirket, yurtdışı yatırımlarına ve uluslararası arenadaki çalışmalarına dahil olduğu Turquality ile hızlandıracak.

Turquality süreciyle birlikte Hareket’in yurtdışı yatırımlarının daha da hızlanacağına dikkat çeken Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, “Turquality programına dahil olan şirketler, sorunsuz ve hatasız hizmet güvencesi verdiği için yabancı firmalar tarafından stratejik ortak olarak tercih ediliyor. Biz de bu süreçle birlikte başarılı olduğumuz yurtdışı çalışmalarımızın ve hizmet ihracatımızın artmasını bekliyoruz. Bu sürece hazırlanırken şirketimizin tüm yapılarını gözden geçirerek gelişim alanlarını tespit ettik, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirdik.” dedi.

Hedefinde Afrika var

Bu yıl, Turquality’den de aladıkları güçle Ukrayna’da ekipman ve personel yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Altunkum, "Bunun dışında CIS bölgesinde Azerbaycan’da aktif olarak çalışıyoruz ve 2021 yılında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özbekistan’da bu yıl ciddi bir yatırım planlıyoruz ve ülke ekibimizi güçlendirmek adına atamalar gerçekleştirdik. Faaliyetlerimizi orada açtığımız şube kanalıyla sürdüreceğiz. Halihazırda Afrika’da Kamerun, Nijer, Senegal, Cezayir, Fas ve Nijerya’da büyük projeler gerçekleştirdik. Yüksek potansiyele sahip diğer Afrika ülkeleri için yatırım fırsatlarını araştırıyoruz. Bu bölgelerdeki iş hacmimizi arttırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"Turquality’ye ilk başvuruda kabul edildik"

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Hüsamettin Aldatmaz, ise, “Programa dahil olmak isteyen şirketlerin çok ciddi kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Tüm süreç uluslararası akredite bir danışmanlık şirketi tarafından son derece ciddi bir biçimde denetleniyor. Şirketimizin finansal yapısından markalaşma stratejisine, teknolojik altyapısına birçok nokta A’dan Z’ye incelendi. Kriterleri eksiksiz biçimde sağladığımız için ilk başvurumuzda Turquality Marka Destek Programına kabul edildik. Bundan sonraki hedefimiz sürekli gelişime devam ederek Hareket’i sektöründe güçlü bir global marka haline getirmek.” ifadelerini kullandı.