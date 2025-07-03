Hareket, IC100 listesinde 4 basamak yükseldi: Küresel ligde güçleniyor

Uluslararası pazarlarda büyümesini sürdüren Hareket, 341 bin 846 tonluk toplam kaldırma kapasitesiyle IC100 listesinde bu yıl dört basamak birden yükseldi. Şirket, Avrupa’da 8., Türkiye’de ise 1. sıradaki konumunu korudu.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum, liste başarısının sadece bir kapasite göstergesi olmadığını belirterek, “Bu sıçrama stratejik kararlılığımızın, yatırım gücümüzün ve mühendislik kalitemizin bir yansıması” dedi. Altunkum, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda ekipman parkını ciddi oranda güçlendirdiklerini, Asya-Pasifik’ten Orta Doğu’ya geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini vurguladı.

2025 yılında toplam 132 milyon dolarlık vinç, barge, treyler ve çekici yatırımı gerçekleştiren Hareket, operasyonel kapasitesini yüzde 50 artırdı. Şirket, bu yatırımlar sayesinde enerji, altyapı, petrol ve gaz gibi stratejik sektörlerde yüksek kapasiteli ve mühendislik odaklı çözümler sunabiliyor.

21 ülkede 900’ü aşkın çalışanıyla çok uluslu bir yapıya sahip olan Hareket, her proje için özgün mühendislik çözümleri üretmesiyle öne çıkıyor. Şirket, insan kaynağında çeşitliliğe verdiği önem sayesinde farklı pazarlarda esnek ve uyumlu hareket edebiliyor.

Sektördeki konumunu pekiştiriyor

68 yıllık geçmişe sahip olan şirket, IC100 dışında, özel taşıma ekipmanlarına göre oluşturulan ICT50 listesinde de Türkiye’de 1., Avrupa’da 4. ve dünyada 16. sırada yer alıyor. Bu sıralamalar, Hareket’in globalde söz sahibi şirketler arasında yükselişini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.