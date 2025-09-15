Hareket, Nordex ile 7,2 milyon dolarlık hizmet anlaşması imzaladı
Hareket ile Nordex arasında Türkiye’de 2025 yılında kurulacak Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projelerine yönelik hizmet sözleşmesi imzalandı. Anlaşma kapsamında rüzgâr türbinlerinin taşıma, kaldırma ve montaj hizmetleri Hareket tarafından üstlenilecek.
Hareket'ten yapılan açıklamaya göre, Nordex'in Türkiye'de 2025 yılı içinde kurulacak olan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projeleri kapsamında, söz konusu projelere ait rüzgâr türbinlerinin taşıma, kaldırma ve montaj hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Yapılan anlaşmanın toplam bedeli 7,2 milyon dolar olup, söz konusu projelerin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.