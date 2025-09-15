Hareket, Nordex ile 7,2 milyon dolarlık hizmet anlaşması imzaladı

Hareket ile Nordex arasında, 7,2 milyon dolar bedelli hizmet anlaşması yapıldı.

Hareket'ten yapılan açıklamaya göre, Nordex'in Türkiye'de 2025 yılı içinde kurulacak olan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projeleri kapsamında, söz konusu projelere ait rüzgâr türbinlerinin taşıma, kaldırma ve montaj hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Yapılan anlaşmanın toplam bedeli 7,2 milyon dolar olup, söz konusu projelerin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.