Hareket Proje Taşımacılığı’ndan bedelsiz sermaye artırımı kararı

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu, şirket sermayesinin artırılmasına yönelik karar aldı. Şirket, mevcut 115,2 milyon lira olan çıkarılmış sermayesini 1 milyar 497,6 milyon lira artırarak 1 milyar 612,8 milyon liraya çıkaracak.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, sermaye artırımı kapsamında 1 milyar 497,6 milyon liralık artışın 1 milyar 120,1 milyon liralık kısmı hisse senedi ihraç primlerinden (emisyon primi), 377,4 milyon liralık bölümü ise sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanacak.

Artırılan sermaye tutarı, ortaklara payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılacak.

Yeni sermaye yapısında artırılan tutarın 224,64 milyon liralık kısmı A grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan, 149,76 milyon liralık kısmı B grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan ve 1 milyar 123,2 milyon liralık kısmı ise C grubu hamiline yazılı paylardan oluşacak.

Şirket, ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve ilgili kurumlara başvuruda bulunacağını bildirdi.