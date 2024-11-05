Hareket Proje'nin HAPP uygulamasına inovasyon ödülü!

Ağır yük taşımacılığı ve özel taşımacılık sektöründe dijitalleşmenin güvenlik ve verimlilik açısından önemli avantajlar sağladığı noktasından yola çıkan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, HAPP platformunu geliştirdi. HAPP, ağır taşımacılık süreçlerinin her aşamasını gerçek zamanlı izleme, optimize etme ve operasyonel riskleri minimize etme yetenekleri ile sektörde fark yaratıyor.

Taşımacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan Heavy Lift Awards'a bu yıl yaklaşık 350 sektör profesyonel katıldı. Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, 'inovasyon' kategorisinde kazandığı ödülle şirketin yenilikçi yaklaşımını ve teknolojik altyapısını da tescillemiş oldu.

Sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirmeye devam

HAPP, web tabanlı arayüzü ve mobil uygulamasıyla saha ekiplerinin operasyonları gerçek zamanlı izlemesine, rota optimizasyonu yapmasına ve riskleri proaktif olarak yönetmesine olanak tanıyor. Bulut tabanlı altyapısı sayesinde esnek ve güvenli bir sistem sunarak, ağır yük taşımacılığı sektöründe benzersiz bir dijital çözüm sağlıyor.

Rota optimizasyonu sayesinde yakıt tüketimini azaltarak karbon emisyonlarını düşüren HAPP, çevre dostu taşımacılık çözümlerine katkıda bulunuyor. Hareket, gelecekte de dijitalleşme ve çevre dostu teknolojileri entegre ederek sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ağır taşımacılık sektöründe dijitalleşmenin köklü bir değişim getireceğini öngören şirket, HAPP gibi yenilikçi çözümlerle sektörde lider konumunu sürdürmeyi hedefliyor. Dijitalleşmenin sektörde maliyetleri düşürmesi, operasyonel riskleri azaltması ve güvenliği artırması ile iş yapış modellerinde kalıcı bir dönüşüm sağlanacak.

Altunkum: Dijital dönüşümde öncü olmak gurur verici

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Abdullah Altunkum, Hareket olarak, yeniliği ve dijital dönüşümü odaklarına alarak geliştirdikleri HAPP platformunun, operasyonel süreçlerde verimlilik ve güvenliği en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini kaydederek, "Bu platform ile sadece iş süreçlerimizi daha sürdürülebilir ve güvenli hale getirmiyoruz, aynı zamanda sektörümüze de dijital dönüşüm perspektifinde değer katıyoruz. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederken, bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.