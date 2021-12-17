Hareket, Sany marka paletli vinçlerle filosunu büyüttü

Uluslararası arenada gücünü artırmak isteyen Hareket, projelerdeki değişen vinç ihtiyacına yönelik araç yatırımlarına devam ediyor. Ascendum Makina’nın Türkiye distribütörü olduğu Sany’den paletli vinç satın alan Hareket’e ilk teslimat, firmanın İzmir’deki garajında törenle yapıldı. Paket halinde yapılan bu satış iki adet Sany SCC8000A, bir adet SCC4000A paletli vinç ve 3 adet mobil vinci kapsıyor. Bu modellerin teslimatı ile ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor.

Sany SCC8000A, Hareket’in Ukrayna’daki projesinde görevlendirilmek üzere bu ülkeye gönderilecek. Maksimum 800 ton kaldırma kapasitesine sahip olan Sany SCC8000A, rüzgar türbinleri için 168 metre ana bom ve 12m fixed jib bom konfigürasyonu kullanma imkanı sağlayabiliyor. Paletli vinç modelinde bulunan hemen hemen tüm konfigürasyonlarla birlikte teslim edilen Sany SCC8000A, 99 metre ana bom ve 96 metre luffing jib bom konfigürasyonuyla da 195 metrelik erişim mesafesine ulaşabiliyor.

“Global bir Türk firmasıyız”

Yeni vinç alımına ilişkin bilgi veren Hareket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, Hareket Proje’nin 1998’den beri yurtdışı projelerinde yer aldığını, nakliye konusunda dünyada 16’ncı, vinç kiralama konusunda ise 46’ncı sırada yer aldığını bildirdi.

Taşıma konusunda Avrupa’da 4’üncü sırada bulunduklarını kaydeden Altunkum, “Global bir Türk firmasıyız. Bu hedef doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu alımlar da bu hedefimizin bir parçası. Dünyadaki taşıma ve vinç kiralama noktasında 2 tane global firma bulunuyor. Bizim amacımız bu sayıyı üçe çıkarmak. Bunun için de dünyanın önde gelen firmaları ile iş ortaklıkları yapmanız gerekiyor. Hareket olarak buna yönelik olarak da önemli girişimlerimiz var. Bu girişimleri ekipman noktasında da desteklememiz amacımıza kısa sürede ulaşmamıza katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Cironun yüzde 60’ını uluslararası işlerinden elde ettiklerini söyleyen Altunkum, şimdiye kadar 25 ülkede iş yaptıklarını, 5 ülkede ofislerinin, 2 ülkede ise acentelerinin olduğunu aktardı.

“Satış sorası hizmet kilit role sahip”

Ascendum Makina Türkiye COO’su Tolga Polat ise, bu satışın gerçekleşmesinde en önemli rolün satış sonrası hizmetler noktasındaki kaliteleri olduğunu söyledi. Sany markası özelinde bu büyüklükte bir teslimatı ilk kez gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Polat, şöyle devam etti: “Bu teslimat bizim için büyük önem taşıyor. Sany tarafı için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Çünkü Hareket alanında dünyanın en önde gelen markaları arasında yer alıyor. Hem biz hem de Sany tarafı bu iş için özel bir yapı oluşturduk. Sany’den bir satış sonrası mühendisi de bu iş için Türkiye’ye geldi ve yaklaşık iki yıl boyunca da burada kalacak.”

Dünyada 50 adet satıldı

Sany International Genel Müdür Yardımcısı Leon Lee de Hareket’in dünyadaki en önemli müşterileri arasında yer aldığını belirterek, bu satışın kendileri adına da çok önemli olduğunu dile getirdi. Lee, Hareket’e teslim edilen SCC8000A’nın halihazırda dünyada 50 adet satıldığını da sözlerine ekledi.