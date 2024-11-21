Hareket'in STAR Rafineri Planlı Duruş Projesi rekor sürede tamamlandı

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., 2018 yılında faaliyete başlayan STAR Rafineri’de 2024 yılı planlı duruş bakım projesini tamamladı. Projenin her aşamasında katkıda bulunan şirket, toplamda 190.000 insan saati, 31.306 makine saati, 16.000 lift ve 372 kritik lift gerçekleştirdi.

Projeyi öngörülen süreden önce tamamlamayı başaran Hareket'in Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Abdullah Altunkum, “Hareket olarak, SOCAR Türkiye ile 20 yılı aşkın süredir güçlü iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Birçok önemli projede birlikte yer aldık, bu önemli projelere bir yenisini eklemekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ekibimizin özverisi ve uzmanlığı sayesinde, 500 kişilik kadromuzla, 190.000 insan saatlik çalışmalar ve 3.000 saatlik eğitimle, 16.000 başarılı lift ve 36.000 makine saati ile projeyi rekor sürede ve yüksek güvenlik standartlarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Hareket, zorlu projelerde öncü olmaya ve sektörde fark yaratmaya devam edecektir. Bu başarı, yalnızca geçmişimiz değil, geleceğimiz için de umut verici bir adımdır!” cümleleriyle projeyi ve şirketin başarısını değerlendirdi.

Fark yaratan hizmet

Hareket’in uzman ekibi ve gelişmiş ekipman altyapısı, STAR Rafineri’nin bakım sürecinin her aşamasında fark yarattı. İş güvenliği standartlarını en üst seviyede tutarak projeyi beklenenden daha kısa sürede tamamlayan şirket, konusundaki uzmanlığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.