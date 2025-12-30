Hareket’ten 2025’te 4, 4,5 milyar TL’lik yeni iş anlaşması
Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, 2025’te enerji, yenilenebilir enerji, petrol-gaz ve altyapı projelerinde imzaladıkları 105 milyon dolarlık (4,5 milyar TL) yeni iş anlaşmalarıyla üç kıtadaki büyümelerini sürdürdüklerini belirtti. Şirket, 132 milyon dolarlık ekipman yatırımıyla operasyonel kapasitesini yüzde 50 artırırken, 2026’da off-shore projelere odaklanmayı hedefliyor.
Hayati ARIGAN
Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, 2025’in şirket için stratejik bir büyüme yılı olduğunu belirterek, “Enerji, yenilenebilir enerji, petrol ve gaz, nükleer enerji ve altyapı projelerinde Türkiye’den Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada aktif rol aldık. Katar Energy’den ADNOC’a, Nordex’ten SOCAR’a kadar birçok global oyuncuyla yeni sözleşmeler imzaladık. Üçüncü çeyrek itibarıyla 3 milyar 848 milyon TL ciroya, 176 milyon TL kârlılığa ulaştık” dedi.
Yenilenebilir enerjide güçlü adımlar
Altunkum, 2025’in Hareket’in yenilenebilir enerji alanındaki liderliğini pekiştirdiği bir yıl olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de bugüne kadar taşınan en uzun rüzgâr türbini kanatlarının başarıyla sahaya ulaştırıldığını hatırlattı.
“Çankırı Çerkeş’te 90 metreyi aşan rüzgâr türbini kanatlarını, 520 kilometrelik zorlu bir güzergâhta ileri mühendislik çözümleriyle taşıdık. Bu proje yalnızca bir lojistik operasyon değil, uçtan uca bir mühendislik çalışmasıydı” diyen Altunkum, Hareket’in sektörde neden referans noktası olduğunu bu projeyle bir kez daha gösterdiklerini söyledi.
Hareket, 2007’den bu yana yenilenebilir enerji alanında:
-1.127 rüzgâr türbini kurulumu
-982 montaj hizmeti
-1.436 taşıma operasyonu gerçekleştirdi.
Bu çalışmalarla Türkiye’nin toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücünün yaklaşık 6,5 GW’lık kısmına, yani projelerin yaklaşık yüzde 40–45’ine katkı sağlandığını ifade eden Altınkum, “Bu kapasite, 6 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacına karşılık geliyor” dedi.
Operasyonel kapasite yüzde 50 arttı
2025’te yapılan 132 milyon dolarlık ekipman yatırımıyla Hareket’in operasyonel kapasitesinin yüzde 50 artırdığını belirten Altunkum, bu yatırımların yalnızca filo büyütmek amacıyla değil, aynı anda daha büyük ve karmaşık projeleri yönetebilmek için yapıldığını vurguladı. Hareket’in bu büyümesinin uluslararası sıralamalarda; IC100 listesinde dünya genelinde 29’uncu, Avrupa’da 8’inci, IC T50 listesinde dünya genelinde 15’inci sıraya yükseldiği belirtildi.
Marin hizmetleri ile off-shore hedefi
Hareket, 2026 hedefleri doğrultusunda Marin Hizmetleri bölümünü devreye aldı. Altunkum, “İki adet 10 bin ton taşıma kapasiteli, 330 sınıf yüksek standartlı barge yatırımıyla off-shore ve liman projelerinde daha güçlü bir oyuncu olacağız. Deniz üstü rüzgâr enerjisi projelerinde 2026 itibarıyla Türkiye’den Avrasya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada daha görünür olmayı hedefliyoruz” dedi.
“Hedefimiz dünyanın ilk üç markasından biri olmak”
Hareket’in büyüme stratejisinin merkezinde mühendislik, insan kaynağı ve güvenlik kültürü olduğunu vurgulayan Altunkum, şu değerlendirmede bulundu: “Biz kendimizi yalnızca bir ağır taşımacı olarak değil, Engineered Heavy Lift Company olarak konumluyoruz. Ekipman herkes alabilir; fark yaratan, mühendislik ve risk yönetimidir. Hedefimiz, proje taşımacılığı ve yük mühendisliğinde dünyanın ilk üç markasından biri olmak. 2025 bu yolculuğun güçlü bir temeli oldu, 2026 ise bu vizyonu daha da görünür kılacağımız yıl olacak.”