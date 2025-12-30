Hareket’ten 2025’te 4, 4,5 milyar TL’lik yeni iş anlaşması

Hayati ARIGAN

Hareket CEO’su Abdul­lah Altunkum, 2025’in şirket için stratejik bir büyüme yılı olduğunu be­lirterek, “Enerji, yenilenebi­lir enerji, petrol ve gaz, nükle­er enerji ve altyapı projelerinde Türkiye’den Orta Doğu’ya, Av­rupa’dan Afrika’ya uzanan ge­niş bir coğrafyada aktif rol al­dık. Katar Energy’den ADNO­C’a, Nordex’ten SOCAR’a kadar birçok global oyuncuyla yeni sözleşmeler imzaladık. Üçüncü çeyrek itibarıyla 3 milyar 848 milyon TL ciroya, 176 milyon TL kârlılığa ulaştık” dedi.

Yenilenebilir enerjide güçlü adımlar

Altunkum, 2025’in Hare­ket’in yenilenebilir enerji ala­nındaki liderliğini pekiştirdi­ği bir yıl olduğunu vurgulaya­rak, Türkiye’de bugüne kadar taşınan en uzun rüzgâr türbini kanatlarının başarıyla sahaya ulaştırıldığını hatırlattı.

“Çankırı Çerkeş’te 90 met­reyi aşan rüzgâr türbini kanat­larını, 520 kilometrelik zorlu bir güzergâhta ileri mühen­dislik çözümleriyle taşıdık. Bu proje yalnızca bir lojistik ope­rasyon değil, uçtan uca bir mü­hendislik çalışmasıydı” diyen Altunkum, Hareket’in sektör­de neden referans noktası ol­duğunu bu projeyle bir kez da­ha gösterdiklerini söyledi.

Hareket, 2007’den bu yana yenilenebilir enerji alanında:

-1.127 rüzgâr türbini kurulumu

-982 montaj hizmeti

-1.436 taşıma operasyonu gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarla Türkiye’nin toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücünün yaklaşık 6,5 GW’lık kısmına, yani projelerin yakla­şık yüzde 40–45’ine katkı sağ­landığını ifade eden Altınkum, “Bu kapasite, 6 milyondan faz­la hanenin elektrik ihtiyacına karşılık geliyor” dedi.

Operasyonel kapasite yüzde 50 arttı

2025’te yapılan 132 milyon dolarlık ekipman yatırımıyla Hareket’in operasyonel kapa­sitesinin yüzde 50 artırdığı­nı belirten Altunkum, bu yatı­rımların yalnızca filo büyüt­mek amacıyla değil, aynı anda daha büyük ve karmaşık pro­jeleri yönetebilmek için yapıl­dığını vurguladı. Hareket’in bu büyümesinin uluslararası sı­ralamalarda; IC100 listesinde dünya genelinde 29’uncu, Av­rupa’da 8’inci, IC T50 listesin­de dünya genelinde 15’inci sı­raya yükseldiği belirtildi.

Marin hizmetleri ile off-shore hedefi

Hareket, 2026 hedefleri doğ­rultusunda Marin Hizmetleri bölümünü devreye aldı. Altun­kum, “İki adet 10 bin ton taşı­ma kapasiteli, 330 sınıf yüksek standartlı barge yatırımıyla of­f-shore ve liman projelerinde daha güçlü bir oyuncu olacağız. Deniz üstü rüzgâr enerjisi pro­jelerinde 2026 itibarıyla Tür­kiye’den Avrasya’ya, Orta Do­ğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada daha görünür ol­mayı hedefliyoruz” dedi.

“Hedefimiz dünyanın ilk üç markasından biri olmak”

Hareket’in büyüme strateji­sinin merkezinde mühendislik, insan kaynağı ve güvenlik kül­türü olduğunu vurgulayan Al­tunkum, şu değerlendirmede bulundu: “Biz kendimizi yalnız­ca bir ağır taşımacı olarak değil, Engineered Heavy Lift Com­pany olarak konumluyoruz. Ekipman herkes alabilir; fark yaratan, mühendislik ve risk yönetimidir. Hedefimiz, proje taşımacılığı ve yük mühendis­liğinde dünyanın ilk üç marka­sından biri olmak. 2025 bu yol­culuğun güçlü bir temeli oldu, 2026 ise bu vizyonu daha da gö­rünür kılacağımız yıl olacak.”