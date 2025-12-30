Google Haberler

Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, 2025’te enerji, yenilenebilir enerji, petrol-gaz ve altyapı projelerinde imzaladıkları 105 milyon dolarlık (4,5 milyar TL) yeni iş anlaşmalarıyla üç kıtadaki büyümelerini sürdürdüklerini belirtti. Şirket, 132 milyon dolarlık ekipman yatırımıyla operasyonel kapasitesini yüzde 50 artırırken, 2026’da off-shore projelere odaklanmayı hedefliyor.

Hareket’ten 2025’te 4, 4,5 milyar TL’lik yeni iş anlaşması

Hayati ARIGAN

Hareket CEO’su Abdul­lah Altunkum, 2025’in şirket için stratejik bir büyüme yılı olduğunu be­lirterek, “Enerji, yenilenebi­lir enerji, petrol ve gaz, nükle­er enerji ve altyapı projelerinde Türkiye’den Orta Doğu’ya, Av­rupa’dan Afrika’ya uzanan ge­niş bir coğrafyada aktif rol al­dık. Katar Energy’den ADNO­C’a, Nordex’ten SOCAR’a kadar birçok global oyuncuyla yeni sözleşmeler imzaladık. Üçüncü çeyrek itibarıyla 3 milyar 848 milyon TL ciroya, 176 milyon TL kârlılığa ulaştık” dedi.

Yenilenebilir enerjide güçlü adımlar

Altunkum, 2025’in Hare­ket’in yenilenebilir enerji ala­nındaki liderliğini pekiştirdi­ği bir yıl olduğunu vurgulaya­rak, Türkiye’de bugüne kadar taşınan en uzun rüzgâr türbini kanatlarının başarıyla sahaya ulaştırıldığını hatırlattı.

“Çankırı Çerkeş’te 90 met­reyi aşan rüzgâr türbini kanat­larını, 520 kilometrelik zorlu bir güzergâhta ileri mühen­dislik çözümleriyle taşıdık. Bu proje yalnızca bir lojistik ope­rasyon değil, uçtan uca bir mü­hendislik çalışmasıydı” diyen Altunkum, Hareket’in sektör­de neden referans noktası ol­duğunu bu projeyle bir kez da­ha gösterdiklerini söyledi.

Hareket, 2007’den bu yana yenilenebilir enerji alanında:

-1.127 rüzgâr türbini kurulumu

-982 montaj hizmeti

-1.436 taşıma operasyonu gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarla Türkiye’nin toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücünün yaklaşık 6,5 GW’lık kısmına, yani projelerin yakla­şık yüzde 40–45’ine katkı sağ­landığını ifade eden Altınkum, “Bu kapasite, 6 milyondan faz­la hanenin elektrik ihtiyacına karşılık geliyor” dedi.

Operasyonel kapasite yüzde 50 arttı

2025’te yapılan 132 milyon dolarlık ekipman yatırımıyla Hareket’in operasyonel kapa­sitesinin yüzde 50 artırdığı­nı belirten Altunkum, bu yatı­rımların yalnızca filo büyüt­mek amacıyla değil, aynı anda daha büyük ve karmaşık pro­jeleri yönetebilmek için yapıl­dığını vurguladı. Hareket’in bu büyümesinin uluslararası sı­ralamalarda; IC100 listesinde dünya genelinde 29’uncu, Av­rupa’da 8’inci, IC T50 listesin­de dünya genelinde 15’inci sı­raya yükseldiği belirtildi.

Marin hizmetleri ile off-shore hedefi

Hareket, 2026 hedefleri doğ­rultusunda Marin Hizmetleri bölümünü devreye aldı. Altun­kum, “İki adet 10 bin ton taşı­ma kapasiteli, 330 sınıf yüksek standartlı barge yatırımıyla of­f-shore ve liman projelerinde daha güçlü bir oyuncu olacağız. Deniz üstü rüzgâr enerjisi pro­jelerinde 2026 itibarıyla Tür­kiye’den Avrasya’ya, Orta Do­ğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada daha görünür ol­mayı hedefliyoruz” dedi.

“Hedefimiz dünyanın ilk üç markasından biri olmak”

Hareket’in büyüme strateji­sinin merkezinde mühendislik, insan kaynağı ve güvenlik kül­türü olduğunu vurgulayan Al­tunkum, şu değerlendirmede bulundu: “Biz kendimizi yalnız­ca bir ağır taşımacı olarak değil, Engineered Heavy Lift Com­pany olarak konumluyoruz. Ekipman herkes alabilir; fark yaratan, mühendislik ve risk yönetimidir. Hedefimiz, proje taşımacılığı ve yük mühendis­liğinde dünyanın ilk üç marka­sından biri olmak. 2025 bu yol­culuğun güçlü bir temeli oldu, 2026 ise bu vizyonu daha da gö­rünür kılacağımız yıl olacak.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
