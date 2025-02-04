Hareket'ten 67. yaşına özel kutlama! Bol ödüllü gecede büyük sürpriz...

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., 67. yaşını çalışanlarıyla birlikte kutladı. 5 yıl ve üzeri çalışanlara teşekkür plaketlerinin verildiği, 20 yıl ve üzeri çalışanların tam altınla ödüllendirildiği, Vinç Operatörü Yetiştirme Programı Sertifika Töreni'nin yapıldığı gecenin en büyük sürprizi, 3 çalışana araba armağan edilen TOGG çekilişi oldu.

Gecenin bir diğer sürprizi ise Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalettin Gürsu ve Yusuf Engin Kuzucu’ya şirketin kurucusu merhum Abdullah Altunkum adına takdim edilen onur ödülleri oldu.

"Çalışanların özverisi ve emeği en kıymetli değerimiz"

Gecede TOGG müjdesini Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum görüntülü telefon bağlantısıyla verdi ve törende yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “67 yıl önce kurduğumuz bu büyük aile, bugün geldiği noktada yalnızca sektöre yön veren bir şirket olmanın ötesinde, çalışanlarıyla büyüyen ve onların emeğine değer veren bir yapıya dönüştü. Biz, Hareket olarak, birlikte başardık, birlikte büyüdük. Çalışanlarımızın her biri bu başarı hikayesinin kahramanıdır. Onların özverisini ve emeğini her zaman en kıymetli değerimiz olarak görüyoruz. Bizler ancak vizyon koyabiliriz ama sizin emeğiniz olmadan hareketi ileriye taşımamız mümkün değil. Hep birlikte hareket edeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz.”

Gecede söz alanlar...

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Abdullah Altunkum gecede, şirket çalışanlarına şu sözlerle teşekkür etti:: “Bizim için esas başarı, güçlü bir ekiple aynı vizyon etrafında birleşmek ve birlikte ilerlemektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde çalışacağımıza inancımız tam.”

Şirket'in Türkiye Genel Müdürü Samet Gürsu ise konuşmasında çalışma arkadaşlarına; “Emeğiniz, uzmanlığınız ve özveriniz olmadan bu başarıları elde etmemiz mümkün değil. Hep birlikte daha iyisini başarmak, daha sağlam adımlarla ilerlemek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi