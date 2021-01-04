HARIBO Türkiye’den Amerika’ya üst düzey atama

Gerçekleştirilen üst düzey atama ile Hakan Zor, HARIBO Amerika'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı oldu.

HARIBO Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, HARIBO Türkiye’de uzun dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev alan Hakan Zor, Amerika’nın Wisconsin eyaletinde ilk fabrika yatırımını gerçekleştiren HARIBO Amerika’da fabrika operasyonlarından sorumlu olacak.

HARIBO’nun Türkiye operasyonunda 2002 yılından beri üretim, teknik ve lojistik alanlarındaki uzmanlığı ile görev alan Zor, HARIBO Amerika’daki görevine Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayacak.