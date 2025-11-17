Has Asansör, Torre ile montaj faaliyetlerini güçlendirdi
Has Asansör, Torre markasıyla asansör montaj alanında yeni bir yapı oluşturdu.
Nezaket ÇETİN - BURSA
Torre’nin, Türkiye’de montaj tarafında son yıllarda artan kalite ve güvenlik sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hayata geçirildiğini belirten İş Geliştirme Yöneticisi Ayşe Nur Keşanlı, Torre’nin kuruluş sürecini ve hedeflerini değerlendirerek şunları söyledi: “Türkiye’de yaşanan asansör kazaları ve kalitesiz ürünlerin kullanıcı güvenliğini riske atması sektör için kritik bir dönüm noktası oldu. Kaliteli üretimin, kaliteli montajla buluşması gerektiğine inanarak Torre’yi kurduk” dedi.
Torre’nin Has Asansör’ün Ar- Ge altyapısı, mühendislik gücü ve uluslararası sertifikasyonlara sahip üretim yaklaşımını sahaya taşıdığını kaydeden Ayşe Nur Keşanlı, markanın ilk etapta Bursa ve çevre illerde montaj faaliyetlerine başladığını söyledi. Keşanlı, deneyimli teknik ekiplerinin, eğitim ve kalite disiplinini sahada birebir uyguladığını aktardı.
“Üretimin merkezinde sürdürülebilirlik var”
Yatırımın merkezinde kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik bulunduğunu vurgulayan Keşanlı, operasyonel süreçlerde modern teknolojilerle ilerlediklerini ifade etti. Ayşe Nur Keşanlı, dijitalleşme, izlenebilirlik, veri yönetimi ve enerji verimliliği başlıklarının öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirterek montaj kapasitesinde büyümenin kontrollü ve planlı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.
“Torre ve Has Asansör tam entegre çalışıyor”
Torre’nin Has Asansör ile tam entegre şekilde çalıştığını dile getiren Ayşe Nur Keşanlı, projelerde kullanılan tüm ekipman ve bileşenlerin uluslararası standartlarda üretildiğini, aynı mühendislik ekibi ve kalite kontrol süreçlerinin her iki yapı için de geçerli olduğunu vurguladı. Hizmet yaklaşımının temelinde şeffaflık, tutarlılık ve profesyonellik bulunduğunu belirten Keşanlı, Has Asansör’ün üretim altyapısı sayesinde tedarik zincirinde sorun yaşanmadığını ve projelerin planlanan takvimde tamamlandığını aktardı.
“Kısa vadede Torre’yi öne çıkaran bir marka haline getirmek istiyoruz”
Kısa vadeli hedeflerinin Torre’yi sektörde güvenilirlik ve mühendislik disipliniyle öne çıkaran bir marka haline getirmek olduğunu söyleyen Ayşe Nur Keşanlı, büyüme stratejilerini “hızlı değil, doğru büyüme” yaklaşımıyla sürdürdüklerini kaydetti. Torre’nin uzun vadede Has Asansör’e önemli katkı sağlayacağını aktaran Keşanlı, markanın yerel pazarda kalite algısını güçlendireceğini vurguladı. “Her başarılı proje, Has Asansör’ün gücünü ve yetkinliğini sahada yeniden doğruluyor. Bizim için asıl kazanım, değerden ve kaliteden ödün vermeden ilerlemek” diye konuştu.