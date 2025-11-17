Has Asansör, Torre ile montaj faaliyetlerini güçlendirdi

Nezaket ÇETİN - BURSA

Torre’nin, Türkiye’de montaj tarafında son yıllarda artan ka­lite ve güvenlik sorunlarına çö­züm üretmek amacıyla hayata geçirildiğini belirten İş Geliş­tirme Yöneticisi Ayşe Nur Ke­şanlı, Torre’nin kuruluş sürecini ve hedeflerini değerlendirerek şunları söyledi: “Türkiye’de ya­şanan asansör kazaları ve kali­tesiz ürünlerin kullanıcı güven­liğini riske atması sektör için kritik bir dönüm noktası oldu. Kaliteli üretimin, kaliteli mon­tajla buluşması gerektiğine ina­narak Torre’yi kurduk” dedi.

Torre’nin Has Asansör’ün Ar- Ge altyapısı, mühendislik gücü ve uluslararası sertifikasyonla­ra sahip üretim yaklaşımını sa­haya taşıdığını kaydeden Ayşe Nur Keşanlı, markanın ilk etap­ta Bursa ve çevre illerde montaj faaliyetlerine başladığını söy­ledi. Keşanlı, deneyimli teknik ekiplerinin, eğitim ve kalite di­siplinini sahada birebir uygula­dığını aktardı.

“Üretimin merkezinde sürdürülebilirlik var”

Yatırımın merkezinde kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik bu­lunduğunu vurgulayan Keşanlı, operasyonel süreçlerde modern teknolojilerle ilerlediklerini ifa­de etti. Ayşe Nur Keşanlı, dijital­leşme, izlenebilirlik, veri yöneti­mi ve enerji verimliliği başlıkla­rının öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirterek montaj kapasitesinde büyümenin kont­rollü ve planlı şekilde sürdürül­düğünü söyledi.

“Torre ve Has Asansör tam entegre çalışıyor”

Torre’nin Has Asansör ile tam entegre şekilde çalıştığını dile getiren Ayşe Nur Keşanlı, proje­lerde kullanılan tüm ekipman ve bileşenlerin uluslararası stan­dartlarda üretildiğini, aynı mü­hendislik ekibi ve kalite kont­rol süreçlerinin her iki yapı için de geçerli olduğunu vurguladı. Hizmet yaklaşımının temelin­de şeffaflık, tutarlılık ve profes­yonellik bulunduğunu belirten Keşanlı, Has Asansör’ün üretim altyapısı sayesinde tedarik zin­cirinde sorun yaşanmadığını ve projelerin planlanan takvimde tamamlandığını aktardı.

“Kısa vadede Torre’yi öne çıkaran bir marka haline getirmek istiyoruz”

Kısa vadeli hedeflerinin Tor­re’yi sektörde güvenilirlik ve mühendislik disipliniyle öne çı­karan bir marka haline getirmek olduğunu söyleyen Ayşe Nur Keşanlı, büyüme stratejilerini “hızlı değil, doğru büyüme” yak­laşımıyla sürdürdüklerini kay­detti. Torre’nin uzun vadede Has Asansör’e önemli katkı sağlaya­cağını aktaran Keşanlı, marka­nın yerel pazarda kalite algısı­nı güçlendireceğini vurguladı. “Her başarılı proje, Has Asan­sör’ün gücünü ve yetkinliğini sa­hada yeniden doğruluyor. Bizim için asıl kazanım, değerden ve kaliteden ödün vermeden ilerle­mek” diye konuştu.