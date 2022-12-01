Hasçelik, Balaban İlkokulu'nun kütüphanesini yeniledi

Vasıflı çelikleriyle Türkiye ve dünyada birçok sektörün gelişimine yön veren Hasçelik’in, Herkese Kitap Vakfı’nın, “Her Köy Okuluna Bir Kütüphane” projesi kapsamında Bilecik Osmaneli’nde yenilediği Balaban İlkokulu kütüphanesi, düzenlenen bir törenle açıldı. Hasçelik’in kitaplarından, raflarına, boyasından masalarına kadar baştan aşağı yenilediği kütüphanenin açılış törenine Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş gibi isimlerin yanı sıra Hasçelik yetkilileri katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, “Sosyal sorumluluk bilinci ile bölgemize kazandırdıkları kütüphane için Hasçelik ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Kütüphanenin öğrencilerimizin gelişimleri, eğitim ve öğretim hayatları için önemli bir merkez olacağına inanıyorum. Bölgemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.