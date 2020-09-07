Hascevher, 11 MW’lik GES için Generalsolar ile anlaştı

07 Eylül 2020

HÜSNÜGÜL ŞURGUN-GAZİANTEP

İstanbul Sanayi Odası’nın 2’nci 500 listesinde 371’inci sırada yer alan çelik tencere üreticisi Hascevher, Kahramanmaraş’taki tesisine yapacağı 11 MW’lik güneş enerjisi santrali için Gaziantep merkezli Generalsolar ile işbirliği yaptı.

Hascevher Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer, “Gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakmak için şirket olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Çatımıza kuracağımız güneş enerji santralleri ile enerjimizi güneşten sağlarken hem yerli kaynak kullanacağız hem de çocuklara daha temiz bir dünya bırakacağız” dedi.

Generalsolar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş da Hascevher’in, Kahramanmaraş’taki tesisinde Türkiye’nin en büyük çatı tipi GES’lerinden birini kuracaklarını ifade etti. Bugüne kadar yürüttükleri büyük ölçekli projeler hakkında bilgi veren Demirdaş, “Tek sahada 25 MW kapasiteli Gaziantep GES’i devreye aldığımız gibi öztüketime yönelik olarak Türkiye’nin ilk çatı GES projesi olan Güler Sentetik GES’i Gaziantep 5. OSB’de hayata geçirdik ve birçok ilke imza attık. Pet preform alanında önde gelen şirketlerden Köksan ile de iş birliği yaptık. Şirketin Gaziantep OSB’de bulunan tesislerinin çatısında 14 MW gücünde elektrik santrali kurulacak. Bu projenin 4,2 MW kapasiteli ilk etabına başladık” bilgisini verdi. Demirdaş, “Ayrıca Gaziantep’te Özkaplan Carpet, Haskan, Aslankaya Group, Bilken Yumurta, Petsa Ambalaj ve Adnan AŞ de fabrikalarının enerji maliyetini minimize etmek amacıyla firmamız ile anlaşma sağladı. Bu projelerin de kurulumları devam ediyor” diye konuştu.

Solar sektöründe sağlam ve emin adımlarla ilerlemek amacıyla hayata geçirdikleri projelerin iyi birer referans olduğunu ifade eden Demirdaş, “GES yatırımcılarına işin her aşamasında kaliteli hizmet sağlamak adına finansman alanındaki iş birliklerimizi de tamamladık” dedi. Güneşe yatırımın sadece bugüne değil geleceğe yatırım olarak değerlendirilmesinin doğru olacağını söyleyen Demirdaş, dünyada temiz enerji teknolojilerindeki fiyat düşüşü, küresel iklim değişikliğinin etkileri ve güneş enerjisi sektörünün oluşturduğu istihdamın Türkiye’nin yakın geleceğinde önemli rol oynamasını beklediklerini ifade etti.