Hassan Tekstil'den 12 milyon euroluk yatırım

01 Aralık 2019

Hassan Tekstil, 12 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği üretim hattıyla, motor izolatörleri ürünlerinde 74 milyon otomobile ürün üretebilecek.

OSMAN KILIÇ

1987 yılında kurulan Hassan Tekstil, bugün otomotiv sektörü için motor izolatörü, koltuk kılıfı astarı, koltuk arkası halısı, taban halısı, bagaj tabanı ve yan giydirmeler, tavan kumaşı ve şapkalık gibi dokusuz tekstiller üretiyor. Şirket, global anlamda sektörde motor izolatörlerini üretebilen iki Avrupalı firmanın ardından, yeni üretim hatları ile birlikte bu firmalara global bir rakip olup pazardan pay almayı hedefliyor.

Hizmet verdikleri en büyük sektörün otomotiv olduğunu belirten Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, “Sanayideki dijital dönüşüme uygun olarak dizayn edilen 12 milyon euroluk bu yeni hat yatırımımız, şimdiye kadar grup içinde yapılan en büyük yatırım oldu ve bu sayede otomotiv sektöründe mevcut eski hatlarımızda sınırlı kapasite ile ürettiğimiz motor izolatörü ürünleri üretimini yıllık 74 milyon araca ürün sağlayacak seviyeye çıkardık” dedi.

Yeni yatırımla birlikte 60 müşteri numunesi çalıştıklarını ve bunun 56’sının onay aldığını bildiren Şişman, “Bu başarımız sayesinde sektördeki bilinirliğimiz ve itibarımız da arttı” diye konuştu.

“İlk kez Çin pazarına gireceğiz”

Yeni hatlarında üretecekleri motor izolatörleri ile birlikte Çin pazarına da satış yapmaya başlayacaklarını söyleyen Şişman, “Düşük nakliye maliyetleri nedeniyle Türkiye’den Çin’e ihracat yapmak aslında çok kolay. Ayrıca Çin’deki üreticiler de zaten bu ürünleri Avrupa’dan ithal ettikleri için, onlara çok iyi bir alternatif tedarikçi olacağız. Hedefimize ulaşır ve bu pazara çalışmaya başlarsak, grubumuz için de bir ilki gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu. 2000 yılından bu yana Çin pazarına girmek istediklerini fakat uygun ürünleri olmadığını bildiren Şişman, “Yeni hattımızda üreteceğimiz motor izolatörleri ürünleri ile bu pazara girmeye çok yakınız” dedi.

Yıllık gelirin yüzde 1.73‘ü Ar-Ge’ye

Üretimden yıllık 156 milyon TL kazanan Hassan Grup bunun 1.73’ünü Ar-Ge faaliyetlerine harcıyor. Ar-Ge merkezlerinde 5 teknisyen, 13 araştırmacı ve 2 destek personeli olmak üzere yaklaşık 20 kişilik bir ekibin çalıştığını bildiren Şişman, “Ar-Ge Merkezi bünyemizde geliştirilen yerli ürünler ile teknik tekstiller alanında ülkemiz ithalatının azalmasının yanı sıra, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkemiz ihracatına da ciddi katkılar sağlanmaktadır” dedi. Ar- Ge merkezlerinin sahip olduğu birçok patent, faydalı model ve tasarım belgeleriyle de fikri mülkiyet yetkinliğini her geçen gün artırdığını ifade eden Şişman, “Ulusal ve uluslararası birçok arenada Ar-Ge Merkezimiz kapsamında geliştirilen ürünlerin sunumlarının yapılmasının yanı sıra ülkemizde düzenlenen 12 ve 13.Teknoloji Ödülleri Finalleri ile Uluslararası Nonwoven Birliği (EDANA) tarafından düzenlenen Index Awards 2017 programlarında Sürdürülebilir Ürünler kategorisinde en iyi ürün ödülüne kuruluşumuz layık görülmüştür” şeklinde konuştu.

Yerli otomobile de üretim yapacaklar

Yerli otomobil projesinde de Hassan Tekstil ürünlerinin kullanılması yönünde görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, bu aracın taban, bagaj ve tavan halısını üretmek konusunda istekli olduklarını dile getirdi.

BMW'den Peugeot'ya 10 markayla çalışıyorlar

“Şu anda devam eden mevcut projelerimize örnek olarak Mercedes, BMW, Ford, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Porsche, Nissan, Peugeot ve Dacia’yı sayabiliriz” diyen Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, bunlarla birlikte 2020 yılında da ilave olarak Tesla, Jaguar ve Volkswagen’in de dahil olmasını beklediklerini ifade etti.