Hasta yatağı plastikçisi Temapol üretime geri döndü

07 Nisan 2020

İSTANBUL / DÜNYA

Ürünleri medikal sektöründe tıbbi hasta yatakları ve diğer tıbbi ürünlerin plastik aksamlarının üretiminde kullanılan Temapol Plastik faaliyete geri döndü.



Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 24 Mart ve 02 Nisan tarihinde yaptığı özel durum açıklamalrında koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında 02 Nisan itibariyle fabrikanın 08 Nisan’a kadar üretime ara verdiğini bildiren şirket üretim için müşteri taleplerinin oluşması nedeniyle 08 Nisan’da üretime tekrar başlıyor. KAP’a yapılan açıklamada üretim dışı kalan operasyonların devam ettirilebilmesi için personel dönüşümlü olarak ofisten ve uzaktan çalışma yöntemi ile mesailerine devam edeceği belirtildi.



Temapol Plastik’in ürünleri HIPS ve ABS levhalar tıbbi hasta yatakları ve diğer tıbbi ürünlerin plastik aksamlarının üretiminde kullanılıyor. Konuya yakın uzmanlar hijyenik ve anti bakteriyel özelliğe sahip malzemelere talebin koronavirüs salgını nedeniyle de arttığını belirtti.