HasTavuk, ürün yelpazesini pişmiş ürünlerle genişletiyor

22 Ekim 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - HasTavuk; damızlık yumurtadan, yumurtalık ve etlik civcive, yarkadan konsantre yem ve beyaz et üretimine kadar tavukçuluğun pek çok alanında faaliyet gösteriyor. Firma, global pazarda birkaç firmada bulunan aeroscalder kuru kesim teknolojisi ile et olgunlaştırma denilen rapid rigor teknolojisini de kullanıyor. Türkiye pazarının yüzde 65’lik civciv ihtiyacını karşılayan dünyanın altıncı büyük ana damızlık firmalarından biri olan HasTavuk, dört kuluçkahane, üç yem fabrikası ve 50’ye yakın noktada bulunan damızlık-yarka tesisleriyle 2 milyon metrekarelik açık arazi üzerinde 2 bin 200 çalışanla üretim yapıyor. Üretim, ihracat ve satış planlamalarının pandemi nedeniyle sekteye uğradığını; ancak özellikle beyaz et alanında eylül ayı itibari ile piyasaların yükselen bir ivme kazandığını söyleyen HasTavuk Beyaz Et Üretimi Genel Müdürü Şahin Aydemir, “Pandemi önceliklerimizi değiştirdi. 2020 yılı için ihracata yönelik hedeflerimiz, dış pazarlarla ilgili projelerimiz, planlarımız, kapasite artırımına dair yatırımlarımız pandemi döneminde yön değiştirdi. Sağlıklı güvenilir gıda konusunda kendini ispatlamış markamız zorlu pandemi sürecinde kalite-hijyen-personel bilinçlendirme ve eğitim konularına ağırlık verdi. İstihdam ve yatırım planlamalarımız hız kesmedi. Sağlık zinciri içerisinde gıda üretimine odaklandık. Esnek çalışma modeline geçiş yaptık. 200 kişilik ek istihdam sağladık. Toplam personel sayımızı 2 bin 200’e çıkardık. Japonya’nın pandemide işletmelerde aldığı önlemleri yerinde gözlemlemiştik, benzer uygulamaları işletmemizde yapmaya çalıştık” dedi.

Son yıllarda Ar-Ge çalışmalarında daha çok katma değerli üretime odaklandıklarından bahseden Aydemir, ileri işlenmiş nugget, şinitzel, cordon blue gibi ürünlerin üretimine yönelik yatırımları bu süreçte öne aldıklarını ifade etti. Şahin Aydemir, “2021’de ileri işlenmiş tesislerimizi devreye alacağız. Sosis, salam, döner ve Has Lezzetler serisi ile hazır yemek gamında varız. Gelecek yıl pişmiş ürünleri de bünyemize dahil ederek yelpazemizi genişleteceğiz” şeklinde konuştu. Aydemir, yılsonuna kadar beyaz ette, damızlıkta ve yem alanlarında yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceklerinin de bilgisini verdi.

2021’de hedef ihracatı yüzde 30’a çıkarmak

İhracat çalışmalarında pandemi döneminin olumsuz etkilerini yaşadıklarını kaydeden Aydemir, hava yolu ile lojistiklerin durduğunu, deniz yolu ile devam ettiğini; ancak konteyner bulmakta zorlandıklarını ve navlun maliyetleri iki ila üç katına çıktığını belirti. Öte yandan siyasi konjonktürde yaşanan bazı olayların da yine Türkiye’ye üstü kapalı bir ambargo getirdiğine değinen Şahin Aydemir, “Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerde resmiyette ambargo yok ama fiiliyatta yavaş yavaş yaşatmaktalar. Covid-19 ile beraber ülkelerde talep daralması ile ihracatta daralma yaşandı. Sektör genelinde de yüzde 10 civarında düşüş oldu. Firma olarak, ihracat için yeni pazarlar hedefledik. Hac umre gibi ziyaretlerin olmaması Suudi Arabistan’da, Dubai, Körfez ülkelerinde turizmin daralması, öte yandan Türkiye’deki turizm daralması da sektörü etkileyen önemli unsurlar. Bugün itibari ile 28 ülkeye ürün gönderiyoruz. Ancak eylül ayı itibari ile hareketlilik hız kazandı. 2021’de özellikle ileri işlenmiş ürün grubunda öne çıkmayı ve yüzde 30 ihracatı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.