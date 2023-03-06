Hatay Kırıkhan'dan ilk ihracat gerçekleşti! Tırlar İspanya'ya doğru yola çıktı

Koruma Şirketler Grubu, Hatay Kırıkhan’daki kimya fabrikasında yeniden üretime başlamak için gün sayarken bölgeden deprem sonrası ilk ihracatını İspanya'ya yaptı.

Koruma Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerde istihdamın korunması ve sanayinin bölgede yeniden faaliyete geçmesi için barınma sorununun çözümü en acil konular arasında yer alıyor.

Koruma Şirketler Grubu, soruna hızlı bir çözüm sağlamak amacıyla depremde evleri zarar gören çalışanları ve ailelerinin barınmaları için Hatay Kırıkhan fabrikasının yakınında konteyner ve kendi tesislerinde imal ettiği bungalov evler kurdu. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen Hatay Kırıkhan fabrikası, depremde yapısal hasar görmedi. Güvenli üretim için gerekli kontrollerin ve bakımların yapıldığı fabrika, bölgedeki şartların iyileştirilmesinin ardından tekrar üretime geçmek için gün sayıyor. Grup, çarkların yeniden dönmesi ile Türkiye ekonomisi ve ihracatına katkı sağlamaya devam edecek.

Koruma Grubu, deprem sonrası Hatay Kırıkhan fabrikasından ilk ihracatı da İspanya’ya yaptı. Fabrikada daha önce üretilen ve Türkiye’de sadece grubun üretimini gerçekleştirdiği toz kloru (TCCA) taşıyan tırlar İspanya-Valencia limanına doğru yola çıktı.

Grup, Hatay Kırıkhan fabrikasında temizlik ve hijyen ürünleri ile sanayi kimyasalları üretimine devam edecek. Ayrıca önümüzdeki döneme yönelik hidrojen peroksit başta olmak üzere grubun diğer yatırımları da sürüyor.

Grup deprem bölgesine yardımlara devam ediyor

Açıklamaya göre, Kocaeli ve Denizli’nin yanı sıra Hatay Kırıkhan’da fabrikası bulunan Koruma Şirketler Grubu, 6 Şubat’taki depremin ilk saatlerinden itibaren büyük zarar gören bölgeye ulaştı. Acil ihtiyaçları taşıyan yardım tırlarını, iş makinelerini ve arama kurtarma çalışmaları için destek ekiplerini Hatay’a gönderdi.

Depremde çalışanları ve ailelerinden kayıplar veren Koruma Şirketler Grubu, Hatay Kırıkhan fabrikasını çalışanları, aileleri ve bölge halkının kullanımına açtı. Depremde evleri zarar gören depremzedeler, fabrika yakınına kurulan elektrik, su ve ısıtma altyapılarının da sağlandığı konteyner ve bungalovlarda yaşamlarını devam ettiriyor. Bu yaşam alanlarında yemekhane ve çamaşırhane gibi hizmetler de sunuluyor. Koruma ayrıca gerek Hatay gerekse depremden etkilenen Kahramanmaraş’a barınma, gıda, temizlik ve hijyen ürünleri, seyyar tuvalet, banyo gibi acil ihtiyaçların gönderimini de sürdürüyor.