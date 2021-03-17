Hatipoğlu, kiremiti renklendirerek satışını yüzde 100 artırdı

Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Şirket, renkli çatı konseptiyle dikkatleri üzerine çekerken, kilden kiremit üretiminin yanında 3.5 milyon Euro’luk yeni yatırımla beton kiremit ile süsleme ve süs tuğlası üretimine de başladı. DÜNYA Kütahya Temsilcisi Hatice Aydoğan Özsökmen'e konuşan Genel Müdür Yardımcısı Selman Hatipoğlu, Pandemi ile birlikte müşterilerin ürün tercihlerinde önemli bir değişim yaşandığına dikkat çekti. Hatipoğlu, vatandaşların renk seçeneği fazla olan beton kiremite olan ilgisinin arttığını belirterek, “Pandemi bizim tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi. Geçen seneye oranla satışlarımızda yüzde 100’e varan bir artış oldu” dedi.

Yeni yatırımlar yolda



Yılda 15 milyon adet toprak kiremit, 8 milyon adet de beton kiremit üretimlerinin olduğunu kaydeden Hatipoğlu, “2019 yılında yaptığımız satışı, 2020 yılının 6 ayında gerçekleştirdik. Gelişmeye ve yatırıma devam edeceğiz. Aklımızda iki yeni yatırım daha var. Onları da önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Hatipoğlu, üretimde Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiye odaklandıklarını vurgulayarak, “Katma değeri olan, dünyada az üretilen ürünleri üretip satmamız gerekiyor. Bu ülkemize, ekonomimize katkı sağlıyor” dedi.