Haus, Ar-Ge 250 listesinde yer aldı

Haus Santrifüj Tekno­lojileri Operasyondan Sorumlu Genel Müdür İbrahim Akman, Haus’un, stra­tejisinin temeline inovasyon­da etkin rol oynamayı koydu­ğunu, katma değerli ürünler ile müşterilerinin ihtiyaçlarına çö­zümler sunmayı hedeflediğini söyleyerek, İnovasyon Merkezi ile hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

40 araştırmacısı var

Haus olarak farklı pazarlara, sektörlere ve uygulamalara yö­nelik güvenilir ve yüksek kali­te santrifüj teknolojilerinden oluşan kapsamlı bir ürün port­föyü sunduklarını kaydeden Akman, “Ana ürünlerimiz olan dekantörler, separatörler, kon­tinü sistem zeytinyağı tesis ve ekipmanları, vidalı presler, tur­bo blowerlar, mobil üniteler ve yardımcı ekipmanlar için ku­rulum, otomasyon, devreye al­ma, entegre proje yönetimi, sa­tış sonrası hizmetlerde bakım onarım, yedek parça, servis hiz­metleri ve müşteri çözümleri sağlıyoruz” dedi.

2015 yılında Ar-Ge Merkezi unvanı ile ino­vasyon yolculuğuna başladık­larını belirten Akman, bugüne kadar yüzlerce proje tamamla­dıklarının altını çizdi. Akman sözlerine şöyle devam etti, “ Şu an 40 araştırmacı, 11 teknis­yen ve 1 destek personeli ile yo­lumuza devam ediyoruz. Bu yıl itibariyle de Türkiye’nin şirketi arasında yer Ar-Ge harcamala­rı en yüksek 250 almaktayız. Ek olarak Avrupa Hijyenik Mühen­dislik ve Tasarım Grubu (EHE­DG) üyesi bir merkeziz.”

Yeni bir inovasyon merkezi kurma hedefinde

Ar-Ge Merkezine ilave olarak İnovasyon Merkezi’ni kurmak için atılan adımların, Haus’un inovasyon yolculuğunda önem­li bir kilometre taşı olduğunu da belirten Akman, yeni inovasyon merkezi hakkında şu bilgileri verdi, “Haus’un İnovasyon Mer­kezi, şirkete yalnızca teknolo­jik gelişmeler açısından değil, aynı zamanda iş birlikleri ve dış paydaşlarla ortak projeler geliş­tirmek için büyük bir platform sağlıyor.

Geniş ofisleri, labora­tuvar alanları, büyük çalışma ve test sahalarıyla bu merkez, Ar- Ge çalışmalarının odak nokta­sı olarak işlev görecek. Burada farklı uygulama alanlarında bil­gi seviyesinin artırılması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına özel ino­vatif çözümler sunulması he­defleniyor.”

Ar-Ge Merkezi’nin yürüttü­ğü bazı projeler hakkında da bil­gi veren Akman, “Önemli pro­jelerden biri olan HAUS ATEX Dekantörler, patlayıcı gaz veya tozun bulunduğu ortamlar için özel olarak geliştirilmiştir. Zo­ne 1 kategoriye dahil olan patla­yıcı ortamlarda çalışabilir hale getirilen bu dekantörlerde, gü­venlik sağlamak için nitrojen besleme ünitesi kullanılmıştır.

Bu sistem, dönen parçaların bu­lunduğu hazne ve ana yatakla­ra nitrojen besleyerek oksijen oranını düşük seviyelerde tu­tar, böylece patlayıcı ortamla­rın gereksinimlerini karşılayan bir güvenlik standardı sunar. Kimya, petrokimya, ilaç ve içe­cek endüstrilerinde kullanıma uygun olan bu dekantörler, özel­likle yüksek güvenlik gerektiren uygulamalarda tercih ediliyor” ifadesini kullandı.

“Süt ve süt ürünleri için yüksek verimlilik”

Merkezde süt ve süt ürünle­ri endüstrisindeki verimliliğe dönük de çalışmalar yapıldığını belirten Akman, şunları kaydet­ti: “Sektördeki verimliliğin kri­tik önemde olduğu biliyoruz. Ha­us’un Ar-Ge Merkezi, bu sektöre özel olarak geliştirilen MAXCRE­AM CONCENTRA modelleriy­le sektördeki atık oranlarını mi­nimize etmeyi ve ürünlerden en yüksek verimi elde etmeyi başar­mıştır. Geleneksel sistemlere kı­yasla daha yüksek verim sağlayan bu sistemler, proseste maksimum faydaya ulaşılmasını sağlamakta­dır. Bu yenilikçi çözüm, süt ürün­leri sektöründe Haus’un tercih edilme sebeplerinden biridir.”