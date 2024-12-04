Haus, Ar-Ge 250 listesinde yer aldı

Haus Santrifüj Teknolojileri Operasyondan Sorumlu Genel Müdür İbrahim Akman, Haus’un, stratejisinin temeline inovasyonda etkin rol oynamayı koyduğunu, katma değerli ürünler ile müşterilerinin ihtiyaçlarına çözümler sunmayı hedeflediğini söyleyerek, İnovasyon Merkezi ile hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

40 araştırmacısı var

Haus olarak farklı pazarlara, sektörlere ve uygulamalara yönelik güvenilir ve yüksek kalite santrifüj teknolojilerinden oluşan kapsamlı bir ürün portföyü sunduklarını kaydeden Akman, “Ana ürünlerimiz olan dekantörler, separatörler, kontinü sistem zeytinyağı tesis ve ekipmanları, vidalı presler, turbo blowerlar, mobil üniteler ve yardımcı ekipmanlar için kurulum, otomasyon, devreye alma, entegre proje yönetimi, satış sonrası hizmetlerde bakım onarım, yedek parça, servis hizmetleri ve müşteri çözümleri sağlıyoruz” dedi.

2015 yılında Ar-Ge Merkezi unvanı ile inovasyon yolculuğuna başladıklarını belirten Akman, bugüne kadar yüzlerce proje tamamladıklarının altını çizdi. Akman sözlerine şöyle devam etti: “Şu an 40 araştırmacı, 11 teknisyen ve 1 destek personeli ile yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl itibariyle de Türkiye’nin şirketi arasında yer Ar-Ge harcamaları en yüksek 250 almaktayız. Ek olarak Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu (EHEDG) üyesi bir merkeziz.”

Yeni bir inovasyon merkezi kurma hedefinde

Ar-Ge Merkezine ilave olarak İnovasyon Merkezi’ni kurmak için atılan adımların, Haus’un inovasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu da belirten Akman, yeni inovasyon merkezi hakkında şu bilgileri verdi, “Haus’un İnovasyon Merkezi, şirkete yalnızca teknolojik gelişmeler açısından değil, aynı zamanda iş birlikleri ve dış paydaşlarla ortak projeler geliştirmek için büyük bir platform sağlıyor. Geniş ofisleri, laboratuvar alanları, büyük çalışma ve test sahalarıyla bu merkez, ArGe çalışmalarının odak noktası olarak işlev görecek. Burada farklı uygulama alanlarında bilgi seviyesinin artırılması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına özel inovatif çözümler sunulması hedefleniyor.”

Ar-Ge Merkezi’nin yürüttüğü bazı projeler hakkında da bilgi veren Akman, “Önemli projelerden biri olan HAUS ATEX Dekantörler, patlayıcı gaz veya tozun bulunduğu ortamlar için özel olarak geliştirilmiştir. Zone 1 kategoriye dahil olan patlayıcı ortamlarda çalışabilir hale getirilen bu dekantörlerde, güvenlik sağlamak için nitrojen besleme ünitesi kullanılmıştır. Bu sistem, dönen parçaların bulunduğu hazne ve ana yataklara nitrojen besleyerek oksijen oranını düşük seviyelerde tutar, böylece patlayıcı ortamların gereksinimlerini karşılayan bir güvenlik standardı sunar. Kimya, petrokimya, ilaç ve içecek endüstrilerinde kullanıma uygun olan bu dekantörler, özellikle yüksek güvenlik gerektiren uygulamalarda tercih ediliyor” ifadesini kullandı.

“Süt ve süt ürünleri için yüksek verimlilik”

Merkezde süt ve süt ürünleri endüstrisindeki verimliliğe dönük de çalışmalar yapıldığını belirten Akman, şunları kaydetti: “Sektördeki verimliliğin kritik önemde olduğu biliyoruz. Haus’un Ar-Ge Merkezi, bu sektöre özel olarak geliştirilen MAXCREAM CONCENTRA modelleriyle sektördeki atık oranlarını minimize etmeyi ve ürünlerden en yüksek verimi elde etmeyi başarmıştır. Geleneksel sistemlere kıyasla daha yüksek verim sağlayan bu sistemler, proseste maksimum faydaya ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu yenilikçi çözüm, süt ürünleri sektöründe Haus’un tercih edilme sebeplerinden biridir.”