Hava Kent, yeni projesi Taşoluk 2 için gün sayıyor

20 Ekim 2020

Taşoluk 2 projesi ile ilgili bilgi veren S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, "Ülkemizde kaliteden ödün vermeden, uygun fiyatlı, yüksek standartlarda konut üretiminin yapılabileceğine inanarak çıktığımız bu yolda, geldiğimiz nokta son derece önemli. Hava Kent Taşoluk, Hava Kent Haraççı ve Hava Kent Akpınar projelerimizden sonra şimdi de Taşoluk 2 projemizi üyelerimize sunuyoruz." dedi.

Toplam yatırım bedeli 34 milyon lira

İstanbul Havalimanı’na 5.5 kilometre, Arnavutköy metrosuna 750 metre uzaklıkta yer alan Hava Kent Taşoluk 2 projesinin 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 140 konut ile ticari alanlardan oluşacağını söyleyen Çavuş, toplam yatırım bedeli 34 milyon TL olan projenin 9 bin metrekare alan üzerinde yer alacağını açıkladı.

Projenin yüzde 60’ının yeşil alandan oluştuğuna dikkat çeken Çavuş, şunları kaydetti: "2022’nin son çeyreğinde ise teslimlere başlamayı öngörüyoruz. Tüm dairelerimiz balkonlu olup giriş katlar bahçe kullanım alanlı olacak. Projemizin diğer projelerimizden farkı ise kurulacak güneş panelleri ile kendi elektriğini üretecek olması. Burada üretilen enerjiyi ortak alanlarda kullanılarak aidat giderlerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. İnsanların aklında kooperatif deyince sadece dört duvar bir konut geliyor ama biz Hava Kent olarak çok daha fazlasını sunuyoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi Taşoluk 2 projemizde de her daire için açık- kapalı otopark, yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları ve basketbol sahamız olacak.”