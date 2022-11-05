Hava Kent’te ‘Toplu Konut Mimarisi’ kategorisinde birincilik ödülü

Hava Kent Yapı Kooperatifi, ‘Toplu Konut Mimarisi’ kategorisinde birinci oldu. 2017’de Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması vesilesi ile kurulan 144 konutluk Taşoluk-1 projesini tamamlayan, Taşoluk-2 ve Tuzla Aydınlı projeleri devam eden Hava Kent Yapı Kooperatifi tarafından inşası devam eden ve Bostancı Studio Architecture tarafından tasarlanan “Hava Kent Arnavutköy”, uluslararası arenada mimari ve iç mimari projelerin yarıştığı European Property Awards 2022’de “Architecture Multiple Residence” kategorisinde birincilik ödülü aldı.

“Projelerimize devam edeceğiz”

Ödül töreninde konuşan Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Hava Kent olarak projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ‘Hava Kent Arnavutköy Taşoluk-2’ projemizin de uluslararası alanda ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Daha önce bahsettiğimiz gibi Hava Kent ismini markalı konut statüsüne sokarak, ürettiğimiz ve üreteceğimiz konutların kalitesini tescillemiş bulunmaktayız. Yeni dönemde de bu tarz başarılı projelere imza atmaya devam edeceğiz. Projemizin başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu tarz ödüller bizleri olumlu anlamda teşvik ediyor.” dedi.