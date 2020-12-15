Hava Kent’te yaşam 2021'in ilk çeyreğinde başlayacak

İstanbul Havalimanı’na (İGA) en yakın bölgede, ilk büyük konut projesi, CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi bünyesinde oluşturuldu.

4 blok ve 144 daireden oluşan Hava Kent Taşoluk’ta yaşamın 2021’in ilk çeyreğinde başlayacağını söyleyen CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, Hava Kent Taşoluk etabının yüzde 60’ının tamamlandığını söyledi.

Çavuş, “2021 yılının ikinci çeyreğinde teslim edilmesi planlanan projenin toplam inşaat alanı 14 bin 500 metrekare, toplam yatırım maliyeti 30 milyon TL.” dedi.

Hava Kent Haraççı projesi, İstanbul Havalimanı’na 7,5 kilometre mesafede yer alıyor. Ruhsat aşamasında olan Hava Kent Haraççı’da 150 konutluk bir proje yapılması hedefleniyor. 2022 son çeyrekte teslim edilmesi planlanan Hava Kent Haraççı’nın yaklaşık 36 milyon TL’ye mal olacağı öngörülüyor. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin olacağı projede 90 metrekare olan 2+1 dairelerin giriş aidatı 75 bin TL olup 36 ay vade ile aylık bin 500 TL taksitleri olacak. Bu daire tiplerinin muhtemel bedeli 360 bin TL olarak hesaplanıyor.

Yeni etabın tanıtımı yapıldı

CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, geçen ekim ayında yeni projeleri Hava Kent Taşoluk 2’nin duyurusunu yaptıklarını dile getirdi. İstanbul Havalimanı’na 5.5 kilometre, Arnavutköy metrosuna 750 metre uzaklıkta yer alan Hava Kent Taşoluk 2 projesi 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 140 konut ile ticari alanlardan oluşacak. Toplam yatırım bedeli 34 milyon TL olan proje 9 bin metrekare alan üzerinde yer alacak. Projenin yüzde 60’ını yeşil alan oluşturuyor.

Erkut Çavuş, “2022’nin son çeyreğinde sahiplerine teslimlere başlamayı öngörüyoruz. Giriş katlar bahçe kullanım alanlı olacak. Projemizin diğer projelerimizden farkı ise kurulacak güneş panelleri ile kendi elektriğini üretecek olması. Burada üretilen enerjiyi ortak alanlarda kullanılarak aidat giderlerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

İmar çalışmaları devam eden Hava Kent Akpınar projesi ise İstanbul Havalimanı’na 3 kilometre, Yat Limanı’na 750 metre, Odayeri Kavşağı’na 1.5 kilometre mesafede yer alıyor.

"Hava Kent’i farklı illere de taşıyacağız"

CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, kurdukları kooperatif sistemiyle farklı bölgelerde de proje geliştireceklerini söyleyerek, “Devletimizin kooperatifçilik mevzuatlarına uygun, son derece şeffaf bir sistemimiz var. Yeni sisteme göre e-devlet üzerinden tüm üyelerimiz kooperatife dair her şeyi istediği an açık ve net görebiliyor, takip edebiliyor. Sistemimizi sürdürülebilir bir şekilde farklı şehirlerde farklı bölgelerde devam ettirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"Pandemide arazi geliştirmeyi sürdürdük"

CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Pande sürecinde de yatırımlarımıza, arazi geliştirme faaliyetlerimize devam ettik ve ‘Hava Kent Taşoluk 2’ projemiz için arazimizi hazırladık. İlk Taşoluk projemize çok yakın mesafede yer alan arazimiz için mimari çalışmalara başladık. Yıl sonuna kadar bu projemize de de başlayacağız. 24 ay sonunda da üyelerimize teslim etmeyi hedefliyoruz.” açıklasını yaptı.