Hava savunmada yeni adım: ASELSAN 1,1 milyar euroluk sözleşme imzaladı
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 avro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.