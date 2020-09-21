Havada büyümenin lideri Turkish Cargo

21 Eylül 2020

DÜNYA - İSTANBUL

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, COVID-19’un küresel hava kargoculuğu sektörü üzerindeki etkilerini inceledi. Şirketin hazırladığı rapora göre pandemi sürecinde yolcu taşımacılığından farklı olarak kargo taşımacılığı durmadı. Aksine, şirketlerin uçak sayılarını artırmasının katkısıyla toplam kapasite Temmuz 2020’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı.

Türk oyuncu dünyanın en hızlısı

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, COVID-19 sonrasında kargo uçaklarının kapasitesinin dolmasıyla yolcu uçaklarının da devreye alındığını belirterek, “Haziran ayında geniş gövdeli kargo uçaklarının ortalama kullanım süresi günde 11 saate çıkarak tüm zamanların zirvesine yükseldi” dedi.

Kearney, THY’nin iştiraki Turkish Cargo’nun 2020 yılında hava kargo taşımacalığında en dikkat çekici performansı sergileyen şirket olduğunu da belirtti. Kearney’in verdiği bilgiye göre Turkish Cargo, 2020 yılının ilk yarısında yüzde 67 büyüme sağlayarak, küresel pazar payını yüzde 3.9’dan yüzde 5.4’e çıkardı. Bu dönemde Turkish Cargo, tüm dünyada taşınan her 20 hava kargodan birini taşıdı.

THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen de, Turkish Cargo olarak, pandeminin hissedildiği ilk andan itibaren çok hızlı şekilde harekete geçtiklerini ve gerekli hijyen önlemleri alarak çalışma-operasyon biçimlerini revize ettiklerini söyledi. Özen, “Küresel ulaşım ağının adeta durduğu bu zor süreçte, ülkemizin ve dünyanın ilaç, tıbbi malzeme, maske, medikal ekipman, insani yardım ve gıda ihtiyacını karşılayan lojistik çözümlerin bir parçası olmak ve dünyanın bir başka noktasındaki hayatlara dokunup, farklı hikayeler yazıyor olmak en önemli motivasyon kaynağımız oldu” diye konuştu. Aynı zamanda Turkish Cargo Genel Müdürü olan Turhan Özen, Turkish Cargo’nun 361 uçaktan oluşan geniş filosuyla, 127 ülkede 300’den fazla destinasyona hava kargo hizmeti verdiğini belirterek, “2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi. Kearney’in raporuna göre pandemi sürecinde yaşanan kapasite kısıtlarına bağlı olarak kargo ücretlerinde sert artışlar yaşandı. Pandemi öncesinde Asya’dan Amerika kıtasına 3-4 dolara taşınan bir kilo hava kargonun fiyatı 20 dolar seviyelerini gördü.

Yolcu uçakları kargo uçağına dönüştürüldü



Salgınla mücadele sürecinde hava kargo şirketleri yaratıcı çözümlere başvurdu. Alman havayolu firması Lufthansa, Airbus A330 uçağının bütün yolcu koltuklarına maske ve diğer medikal ekipmanlarla dolu kargo kutuları yerleştirdi ve Şanghay’dan Frankfurt’a tamamen kargo ile dolu ilk yolcu uçağını uçurdu. Air Canada da benzer bir yöntemle filosundaki en büyük uçaklardan biri olan Boeing 777-300E’nin 422 yolcu koltuğunu söküp uçağı kargo uçağına dönüştürdü. Bu sayede 9 tonu maske olmak üzere toplamda 30 ton yük taşıdı.