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Havalimanı oteli, 3 gün yüzde 100 dolu

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı oteli YOTEL'in 5-6- 7 Nisan'da yüzde 100 doluluk oranı ile çalışacağını söyledi.

Havalimanı oteli, 3 gün yüzde 100 dolu
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