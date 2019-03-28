Havalimanı oteli, 3 gün yüzde 100 dolu
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı oteli YOTEL'in 5-6- 7 Nisan'da yüzde 100 doluluk oranı ile çalışacağını söyledi.
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