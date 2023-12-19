Havaş, Riga'daki lisansını 7 yıl uzattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Havaş, Letonya'nın başkent havalimanı Riga'da lisansını 2031'e kadar uzattı.

Baltık bölgesinin en yoğun havalimanı olan Riga'da 2010'dan bu yana hizmet veren Havaş, bu istasyonda birçok havayolu şirketine yer hizmeti sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü S. Mete Erna, Riga Havalimanı'nda 2010'da başladıkları operasyonlarını müşteri memnuniyetini odağa alarak genişlettiklerini ve başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

Erna, "Letonya Ulaştırma Bakanlığı'nın açtığı ihale sonucunda şirketimize üçüncü kez 7 yıllık hizmet ruhsatı verilmesi de çalışmalarımızın gerek otoriteler gerekse havayolları ve yolcular tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Havayolu müşterilerimizle işbirliklerimizde en üst standartta hizmet sunmaya ve faaliyetlerimizi yenilikçi çözümlerle sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Türkiye'de elde ettiğimiz bilgi birikimimizi kullanarak uluslararası arenada büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

"Eksiksiz yolcu ve operasyon hizmetleri sunuyor"

Havaş, Riga Havalimanı'nda Türk Hava Yolları, Lufthansa, LOT Polish Airlines, Norwegian Airlines, Wizzair, British Airways, SkyUp, Smartlynx, Transavia, Aegean gibi birçok hava yoluna yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, de-icing, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz yolcu ve operasyon hizmetleri sunuyor.

Havaş 2023'te Riga Havalimanı'nda 660 binden fazla bagajı yöneterek, 8 binden fazla uçuşa ve yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet verdi.