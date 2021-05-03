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Havayolu firması ANA'dan 3.7 milyar dolarlık rekor zarar

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways, 2020 mali  yılında 404.6 milyar yen (3.7 milyar dolar) net zarar açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japon havayolu şirketi All Nippon Havayolları (ANA), Mart'ta biten  mali yıl için 404.62 milyar yen (3.71 milyar dolar) tutarında net  kayıp yaşadı. Şirketin satışları yüzde 63.1 düşerek 728.68 milyar yene (6.69 milyar dolar) gerilerken, 31 Mart'ta sona eren mali yılda 464.77 milyar yen (4.26 milyar dolar) işletme kaybı açıkladı.

Rekor düzeydeki bu zarara COVID-19 salgının havayolu seyahatlerinde  yol açtığı büyük düşüşün neden olduğu belirtildi. All Nippon Havayolları'nın ana şirketi olan ANA Holdings, rekor zarar rağmen  ileriye dönük bakıldığında patronajın artması yönündeki beklentiyle  birlikte gelecek Mart'a kadar sürecek mevcut yılda net karın 3.5  milyar yen (32.15 milyon dolar) olmasının öngörüldüğünü ifade  etti.

Havayolu şirketi, küresel tüketici talebindeki düşüş sırasında ağır  zararların neden olduğu darbeyi hafifletmek için bir dizi maliyet  düşürme girişimi başlatmıştı. Bunlar arasında uçuşların iptal edilmesi  ve filonun küçültülmesi de yer alıyordu.