Havelsan’da ‘ortaklık’ artacak
Türk Savunma Sanayi’nin en önemli kuruluşlarından Havelsan AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gökay, iş ortaklığı yaptıkları alt yüklenicilerin sayısını artıracaklarını söyledi. (Soner Cavkartar)
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