HAVELSAN'dan havada, karada ve denizde yeni projeler

22 Ağustos 2020

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, bu göreve atanmasının ardından tanışma toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. HAVELSAN Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, gündeme ve HAVELSAN’ın savunma sanayisine yönelik çalışmalarına yönelik değerlendirmeler yapan Nacar, şirketin yaklaşık 25 yıllık tecrübeyle simülatörler alanında önemli birikme sahip olduğunu söyledi.

2018-2019 yıllarında bu birikimi farklı alanlara kanalize etmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Nacar, "Hep birlikte ekip arkadaşlarımızla Milli Muharip Uçak Projesi'ne girmeye karar verdik. Simülatörde geliştirdiğimiz harekat test ortamı yazılımını daha da geliştirerek, yabancı muadilleriyle eş düzeye getirerek kullanıma açalım diye düşündük. Bunun için de 1 yıldan fazla süredir gerek Savunma Sanayii Başkanlığı gerekse TUSAŞ ile görüşüyoruz." dedi.

HAVELSAN'ın yürüttüğü Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Projesi hakkında da bilgi veren Nacar, şöyle konuştu:

"Kurumsal kaynak yönetimi alanında geliştirmeye başlanan bu yazılıma birçok kamu kurumunun, özel sektör firmalarının ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle KOBİ'lerin bu anlamda çok ciddi ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Stok, demirbaş, finans, bordro gibi bütün modülleri içinde barındıran çeşitli ölçeklerde bulut ortamına da taşıyabileceğimiz bir platform. 2021 yılında ilk kurulumlarını yapmayı, daha sonra canlıya alma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu da HAVELSAN'ın yüz akı olacak güzel projelerinden bir tanesi."

ORSA, Deniz Kuvvetleri için hazırlanıyor

HAVELSAN'ı HAVELSAN yapan en önemli projelerden birinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 1990'lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan ve güncel ihtiyaçlara göre halen geliştirmesi süren Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi (HvBS) olduğunu dile getiren Nacar, bu projenin bir benzerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için de projelendirme çalışmalarının başladığını bildirdi. Nacar, projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bir diğer projemiz, Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri birimimizin yoğunluklu olarak geliştirdiği ORSA Projesi. Bu da HAVELSAN'ı HAVELSAN yapan ve halen geliştirmesi süren, devam eden HvBS Projesi'nin bir benzerinin, daha yeni nesil dediğimiz bir sonraki kuşağının uygulandığı, içinde büyük veriden yapay zekaya kadar bütün 'cloud' teknolojilerine kadar kullanıldığı, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacına hitaben geliştirilecek bir proje. Bu konuda da biz önemli yol almaya başladık. Henüz projelendirme aşamasında bu ama HAVELSAN’ın ve sektörün ufkunu açacak bir proje." dedi.

İnsansız kara aracı yıl sonunda hazır olacak

İnsansız ve robotik sistemler konusunda sürü zekalı sistemler üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Nacar, sadece otonomi değil, aynı zamanda bunların sürü olarak da hareket etmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bir Ar-Ge projesi sonunda ortaya çıkan insansız kara aracını yıl sonunda hazır hale getireceklerini söyleyen Nacar, "Çeşitli projelerle bunu destekleyerek ilgili birimlerin, kurumların hizmetine sunacak şekilde bir noktadayız ve güzel bir şekilde bu projemiz de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN arasında imzalanan Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi İş Birliği Protokolü'ne de değinen Nacar, "TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir sistem ama sistemin pazarlamasında, yaygınlaştırılmasında HAVELSAN daha rahat esnek bir şekilde hareket edebilecek, ürünleştirebilecek. Hem TÜBİTAK hem de teknoloji transferiyle HAVELSAN kazanmış oldu. Bununla ilgili de çalışmalarımız en son Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda protokol imzalanmasıyla aslında sonuçlanmış oldu ama tabii burada bize büyük ev ödevleri çıktı, biz artık büyük bir yükümlülük altına girdik." ifadelerini kullandı.

"Listede kalabilmek önemli"

Nacar, Defense News dergisi tarafından açıklanan dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde HAVELSAN'ın bu yıl ilk kez yer almasını ve Türkiye'nin ilk kez 7 şirketle temsil edilmesini de değerlendirdi.

Gelecek yıllarda da listede kalabilmenin önemli olduğunu vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"Daha yüksek noktalara yavaş yavaş, hedeflerimizi ve ciromuzu büyüterek ulaşmak istiyoruz. Listeye giren diğer 6 firmamızı da kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde savunma sanayimiz için kritik kararlar alan Savunma Sanayi İcra Komitemizin, Savunma Sanayii Başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın bu önemli başarıda pay sahibi olduğunu biliyor ve onlara şükranlarımızı arz ediyoruz."

Kaynak: AA