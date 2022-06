Hayal etti, endüstriyel mutfak devine çözüm ortağı oldu

Takip Et

Esra Özarfat

Bursa - Evinoks’un kurucusu Coşkun İrfan, kendi tabiriyle Türkiye’nin ‘Cin Ali’ sanayicilerinden. Yani, odaklandığı alanda merakını Ar-Ge ve tasarımla harmanlayan, gelişmeye olan inancıyla denemekten yılmayan, müteşebbis ruhuyla katma değer üretmenin peşinde yorulmadan koşan sanayicilerden. Öyle ki, bu yıl kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlayan Evinoks, bu anlayış çerçevesinde 2013 yılında İtalya’da ‘A Design’ tasarım ödülünü, 2017’de de ‘Smart Label’ ödülünü Türkiye’ye kazandırdı. Otel, restoran, pastane ve unlu mamuller sektörüne sıcak-soğuk büfe ve servis üniteleri, konferans masaları, otel hizmet-servis arabaları, banket ekipmanları üreten Evinoks, Ar-Ge, tasarım kabiliyeti ve altyapısıyla yine global bir adım atarak endüstriyel mutfak alanında üretime başladı. 10 yıl önce uluslararası bir otel markasının dünya genelindeki otelleri için kendi ürün grubunda A grubu tedarikçi seçilen tek Türk firması olduklarını hatırlatan İrfan, ürün gamındaki çeşitlilik ve esnek üretim kabiliyetiyle Amerikalı ve İtalyan rakiplerini geride bıraktıklarını söyledi. Yakın zamanda bünyesinde pek çok uluslararası otel markasını bulunduran bir grup ile de endüstriyel mutfak, büfe ve banket ekipmanlarında çalışmaya başladıklarını duyuran Coşkun İrfan, şimdi de dünyanın en büyük 5 endüstriyel mutfak üreticisinden biri için pişiriciler hariç kendi geliştirdiği ürün gruplarını üretmeye başladıklarını aktardı. 3.5 yıl önce dünyanın en büyük 5 endüstriyel mutfak firmasından birinin yeni konsept ürün gamı için çeşitli ülkelerde firmalarla görüşmeler yaptığını hatırlatan İrfan, Türkiye’de de daha şık, butik hizmet verebilecek, çok fonksiyonlu, görseli de olan ürün ailesini kapsayan yeni bir proje için Evinoks’un kapısını çaldıklarını anlattı.

3 ürün gamında 6 bin 500 kod geliştirdi

Firma tarafından düzenlenen ‘hayal sunumunu’ kazanarak projeye dahil olduklarını dile getiren Coşkun İrfan, “Evinoks olarak ahşaptan taş işçiliğine kadar çok farklı bileşenin işlenmesinde uzman altyapıya sahip ve sunum kabiliyeti yüksek olan bir firma olarak öne çıktık. Hayal sunumu üzerinde 2 yıl çalıştık. Her ay Ar-Ge ve tasarım merkezimize İtalya’dan ekipler geldi. Hafif salata bar, self servis hattı ve ağır grup dediğimiz dekoratif ürün grubu olmak üzere 3 ürün gamında 6 bin 500 kod içeren ürün ailesi ortaya çıktı. 36 ay sonunda ürün grubunun servis manueli de dahil bütün uluslararası akreditasyon kalite ve test belgelerini, kataloglarını hazırladık. Uluslararası 6 patent aldık. Türk mühendislik şirketi olarak son bir yıldır dünyanın her yerine bu ürün gruplarını Bursa’dan gönderiyoruz. Sipariş süremiz de maksimum 2 ay. Şimdi de aynı grubun Amerika projesi var ve ürün grubunda artış olacak. Bünyemizde soğuk sıcak test istasyonu kurduk. Gıdada global geçerliliği olan testler yapıyoruz” dedi. Üretimin yanı sıra global marka için yurt içi ve yurt dışı komple taahhüt hizmeti de verdiklerini belirten İrfan, “Dünya markası bir firma ile mühendislik, iş ve proje yönetiminde işbirliği yapmanın katkılarının yanı sıra bu projeler ihracatımıza da olumlu etki etti. Amerika projesi de devreye girerse ihracatımızın 3 kat artacağını öngörüyoruz” diye konuştu. 150 kişi ile Bursa’da Demirtaş OSB’de 20 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Evinoks’un üretimden ihracat payı halihazırda yüzde 40.

“Çöpe giden 5 milyon liralık atıktan kurtulduk” dediler

Pandemi dönemi turizmde aksamaya neden olsa da pek çok turizmci otel renovasyonuna odaklanarak bu süreci iyi değerlendirdi. Öte yandan pandemiyle birlikte hayatımıza giren hijyen kaygısı ve butik hizmet ihtiyacı bu alanda yeni yatırımları da zorunlu kıldı. Bu noktada Evinoks olarak bir adım öne çıktıklarını kaydeden Coşkun İrfan, 5 yıl önce özellikle israfın önlenmesine ve insan sağlığına yönelik, akıllı büfe yönetimi dedikleri bir software geliştirerek pazara sunduklarını hatırlattı. İrfan şu bilgileri verdi: “Her şey dahil sistemde ciddi bir atık oluyordu. Global bir otel zinciri için butik yemek sunumu tasarımları ve düzenlemeleri yapmıştık. O grubun yetkilileri 5 yıl önce “Çöpe giden 5 milyon liralık gıda atığından kurtulduk” dediler. 5 yıl önce geliştirerek pazara sunduğumuz taze ve butik sunum imkanı sağlayan, 8 bin çeşit gıdanın bütün kalori değerleri, alerjenler, yağ oranı, mineralleri gibi sağlıklı gıda yönetimine yönelik bilgiler veren, otel menülerine mobilden ulaşılabilen akıllı ürün gruplarımız pandemide tüm yatırımcılar için zorunlu hale geldi.”

“Cin Ali modeli sanayiciyiz biz”

“Biz el feneriyle kendi yolunu çizmeye çalışan, Cin Ali modeli sanayicileriz” diyen Coşkun İrfan, “Her şeyi kendin yaparak, bozarak öğrenmek zorundasın. Sanayici de öyle öğreniyor. Çalışan arkadaşlara da diyorum ‘hem mühendis, hem usta olarak gelişmenin sınırı yok’. Kendinizi geliştirip iş insanı da olabilirsiniz. Ancak ikinci nesil geldiğinde Cin Ali modelinde işi yürütemeyeceği için birinci neslin işi yalın üretim gibi kurumsallaşma boyutuna getirerek olgunlaştırması gerekiyor ki, ikinci nesil profesyonelleşmiş bir yapıyla yola devam etsin” değerlendirmesini yaptı. Sanayicilerin mevcut mühendislik kadrolarının kabiliyetleri doğrultusunda güçlü oldukları alanlara odaklanarak öncü olmak için çalışmaları gerektiğine vurgu yapan İrfan, aksi halde yapılan işlerin katma değeri olmadığı gibi marka imajını da düşüren fasonculuk anlayışından öteye gitmeyeceğini savundu. Coşkun İrfan, yüzde 99 enerji tasarrufu sağlayan ısıtıcı ve soğutucu sistemler geliştirdiklerini, halihazırda 9 uluslararası patentli ürünleri bulunduğunu ifade etti.