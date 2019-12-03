Hayalimiz Bodrum’a bir üniversite kurmak
Bodrum’da Swissotel markasıyla ikinci oteli 2020 yazında merkezde açmaya hazırlanan Çağdaş Holding’in İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, gençleri de Bodrum’un büyümesine dahil etmek için Bodrum'a bir üniversite kurmayı hayal ettiklerini söyledi.
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