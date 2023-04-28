Hayat Finans ile mikro girişimcilerin en büyük destekçisi olmayı hedefliyoruz”

Konuşmasında küresel politik ve ekonomik dalgalanmaların iş süreçlerine etkisinden bahseden M. Avni Kiğılı, çözümün iş süreçlerinin verimlilik esasıyla yönetiminde olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Küresel politik ve ekonomik dalgalanmalar, hammadde tedariğinden lojistiğe kadar tüm iş süreçlerini etkilemeye devam ediyor.

Dengelerin bu kadar hassas olduğu bir dönemde iş süreçlerinin verimlilik esasıyla yönetimi her zaman olduğundan daha önemli. Dijitalleşen dünyanın getirdiği imkanlar, ihtiyacımız olan bu verimliliği sağlamakta en güçlü araçlardan biri. Ancak etkileşimin bu kadar yüksek olduğu bir dünyada, sürdürülebilir ekonomik büyüme için, finansmanın da aynı oranda hızlı ve erişilebilir olması gerekir.”

Türkiye’nin ilk dijital bankasını kurduklarını belirten Kiğılı, “Hayat Holding olarak, yeni yatırım alanımız olan bankacılığa bu bakış açısı ile adım attık ve Türkiye’nin ilk dijital bankası olan Hayat Finans Katılım Bankası’nı kurduk. Kısa bir süre önce faaliyet iznini alan Hayat Finans, şubesiz ve sadece dijital kanallardan hizmet veren bir banka olacak. Finansal imkanlara erişimin kolay ve daha az maliyetli olduğu bu model ile geleceği şekillendirecek mikro girişimcilerin en güçlü destekçilerinden biri olmak istiyoruz” dedi.

M. Avni Kiğılı, konuşmasında deprem bölgesini kalkındırmak için iş dünyasının güçlerini birleştirmesi gerektiğini de belirterek “Yaşamın neredeyse sıfır noktasına geldiği 11 ilimizi kalkındırmak için, iş dünyası olarak güçlerimizi birleştirmeli, bölge için uzun vadeli, kalıcı çözümler üretmeliyiz. Çünkü ‘tek dünya ortak gelecek’ demek, aslında kader birliği demek” dedi.

Sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik parametrelerinin dünyamızın ortak geleceğini kurma yolundaki önemine dikkat çeken Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı şöyle dedi:

“Küresel ve yerel gündemin yoğun ve hızla değiştiği bir dönemdeyiz. Dünyamızın geleceği ve bizden sonraki nesillerin refah içinde yaşayabilmesi için zor bir sınav veriyoruz. Bu sınavı başarıyla tamamlamak için ise üretim ve tüketim gibi unsurlardan daha güçlü parametrelere odaklanmalıyız. O güçlü parametrelerin adı sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik. Daha kalabalık ve daha fazla ihtiyacı olan bir dünyayı yönetebilmenin en önemli adımı kaynak kullanımındaki israfı önlemekten geçiyor” dedi.

Hedefimiz 100. yılımızda karbon nötr bir şirket olmak…

Hayat Holding’in kaynakların kullanımındaki israfı minimuma indirmek için attığı adımlara ve hedeflerine değinen M. Avni Kiğılı, “İş süreçlerimizde çevresel etkiyi azaltmak amacıyla yaptığımız tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ‘Hayata İyi Bakarız’ mottosu ile tanımlıyoruz. Bu mottonun ışığında bugüne kadar iş süreçlerimizde pek çok örnek uygulama gerçekleştirdik.

Şirket olarak dünyanın en kıt kaynaklarından birinin su olduğundan hareketle, üretim süreçlerimizde kullanılan su miktarını en aza indirmek ve suyu kalite standartlarımıza uygun olarak yeniden kullanmak için özel mühendislik çözümlerini hayata geçiriyor, su tüketimimizi istikrarlı bir şekilde azaltıyoruz.

Yer altı su kaynaklarını %50 daha az kullanıyor, atık su miktarını günden güne azaltıyoruz. 2023 yılı içerisinde ise yenilenebilir enerjideki üretim payımızı artıracak, güneş enerji santrallerimizi devreye alacağız. Tüm bu uygulamalar ile hedefimiz, 2037’de yani yüzüncü yılımızda karbon nötr bir şirket olmak” dedi.