Hayat Holding’den ‘otizm’ projesi
Hayat Holding, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı seferberliğiyle erken yaşta gelişimsel aksaklıkların tespit edilmesi ve otizm spektrum bozukluğu riskinin en aza indirilmesi amacıyla ‘Benimle Oynar Mısın? Psikolojik ve Sosyal Gelişimsel Aksamalarına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Sosyal Destek Programı’nı başlattı.
Hayati ARIGAN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı ve Otistikler Derneği Başkanı Dr. Nevin Eracar’ın katıldığı projenin tanıtım toplantısında taraflar arasında protokol imzalandı.
Amaçlarının sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak olduğunu belirten Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, “Tüm sosyal yatırımlarımızda bireyin ve toplumun gelişimi için eğitimi işin merkezine koyuyoruz” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü ve farklı araştırmalar otizm tanısı alan çocukların sayısı her geçen yıl arttığını gösterdiğini belirten Kiğılı, her çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişme ve potansiyeline ulaşma hakkı vardır” diye konuştu.
“Kendi pencerelerinden bakıyorlar”
‘Benimle oynar mısın’ projesinde iş birliğinden dolayı Hayat Holding'e teşekkür eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Her otizmli çocuk dünyaya kendine özgü bir pencereden bakar ve her biri keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir potansiyele sahiptir aslında. Bizlere düşen görev topluma tam ve etkin katılımlarını sağlamaktır. Bu anlamda bugün izale edeceğimiz bu protokolle birlikte atacağımız aslında önemli ve güçlü bir adımdır” dedi.
İlk aşamada yedi pilot bölgede 5 binden fazla aile
Program ilk etapta İstanbul’da belirlenen yedi pilot merkezde uygulanacak. 5 binden fazla aile bilgilendirilecek, 15- 36 ay arası çocuklar gelişimsel taramadan geçirilecek. Sonuçlara göre yaklaşık 100 çocukla birebir uygulamalar yapılacak.