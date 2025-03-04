Hayat Holding’den ‘otizm’ projesi

Hayati ARIGAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gök­taş, Hayat Holding İcra Kuru­lu Başkanı Avni Kiğılı ve Otis­tikler Derneği Başkanı Dr. Ne­vin Eracar’ın katıldığı projenin tanıtım toplantısında taraflar arasında protokol imzalandı.

Amaçlarının sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak olduğu­nu belirten Hayat Holding İc­ra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, “Tüm sosyal yatırımlarımızda bireyin ve toplumun gelişimi için eğitimi işin merkezine ko­yuyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve farklı araştırmalar otizm ta­nısı alan çocukların sayısı her geçen yıl arttığını gösterdiği­ni belirten Kiğılı, her çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişme ve potansiyeline ulaşma hakkı vardır” diye konuştu.

“Kendi pencerelerinden bakıyorlar”

‘Benimle oynar mısın’ pro­jesinde iş birliğinden dola­yı Hayat Holding'e teşekkür eden Bakan Mahinur Özde­mir Göktaş, “Her otizmli ço­cuk dünyaya kendine özgü bir pencereden bakar ve her bi­ri keşfedilmeyi bekleyen son­suz bir potansiyele sahiptir aslında. Bizlere düşen görev topluma tam ve etkin katılım­larını sağlamaktır. Bu anlam­da bugün izale edeceğimiz bu protokolle birlikte atacağı­mız aslında önemli ve güçlü bir adımdır” dedi.

İlk aşamada yedi pilot bölgede 5 binden fazla aile

Program ilk etapta İstan­bul’da belirlenen yedi pilot mer­kezde uygulanacak. 5 binden fazla aile bilgilendirilecek, 15- 36 ay arası çocuklar gelişimsel taramadan geçirilecek. Sonuç­lara göre yaklaşık 100 çocukla birebir uygulamalar yapılacak.