Hayat Kimya, 450 milyon liralık fabrika kuracak

15 Ocak 2020

Osman KILIÇ

Mersin’de 200 bin metrekarelik arazi üzerine, 65 bin metrekare kapalı alanda kurulu temizlik kağıdı tesisleri bulunduğunu belirten Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, “450 milyon liralık bu yatırımımızla bu alana yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi daha kurulacak şekilde çalışmalarımızı başlattık" dedi. Yılda 70 bin ton kapasite ile çalışacak olan tesisle birlikte Mersin’deki kapasitelerini 140 bin tona çıkaracaklarını söyleyen Çizmeci, “Türkiye’deki kapasitemizi 280 bin tona çıkararak Türkiye’nin en büyük temizlik kağıdı üreticisi liderliğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Enerji verimliliğini yüzde 80’lere çıkardık”

Şirket “kojenerasyon’’ adı verilen teknolojiyle, doğalgazı elektriğe, ısıya ve buhara dönüştürerek üretim süreçlerinde kullanıyor. Konuyla ilgili konuşan Çizmeci, ’’Bu, sektörde bilinen ama verimlilik seviyeleri yüzde 25-30’larda kaldığı için az tercih edilen bir teknoloji. Biz bu teknolojiyi aldık, kendi üretim sistemlerimize uyarlayıp verimlilik seviyelerini yüzde 30’lardan yüzde 80’lere çıkardık” dedi. Böylece tek bir enerji girdisi ile ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi karşılayabildiklerini aktaran Çizmeci, “Hatta, Mersin’deki temizlik kağıtları üretim tesisimizde, bu enerji verimliliği oranını yüzde 88’lere kadar çekerek bir rekora imza attık” açıklamasında bulundu.

Su kullanımının sektörde önemli bir yerinin olduğunu söyleyen Çizmeci, “1 ton temizlik kağıdı üretiminde ortalama 12-15 ton su kullanılır. Biz, kendi mühendislik çalışmalarımızla bu oranı 12’den 3.2 ton seviyelerine çekmeyi başardık” dedi. Dünya normlarından 4 kat daha az oranda su kullanarak temizlik kağıdı ürettiklerini vurgulayan Çizmeci, “Türkiye’nin en az, Avrupa’nın ise 3. en düşük su kullanan temizlik kağıdı üreticisiyiz” şeklinde konuştu.

Kocaeli’deki tesisinde bir Ar-Ge merkezi bulunan Hayat Kimya, 90 araştırmacı ile tersine mühendislik dahil, alternatif hammadde geliştirme, ürün geliştirme ve ambalaj çalışmaları üzerinde çalışıyor. Koç, Sabancı, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversiteleriyle işbirliği yapan şirket, sanayi-akademi işbirliği ile projeler yürütüyor. Şirket, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na katılarak 18 doktora öğrencisinin, Hayat ArGe Merkezi’nde, tez projeleri üzerinde çalışmasına imkan sağlıyor. Çizmeci, “Bizim Ar-Ge anlayışımız işi laboratuvarlarda tutmak değil, tüketiciye taşımaktır. Sanayi gücümüzü, Ar-Ge donanımımızı, en iyi ürünü bulmak için kullanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın merkezinde Türkiye bulunuyor. Türkiye’de geliştirdiğimiz bu yenilikçi ürünleri daha sonra yurtdışına taşıyarak, Türk markalarının kaliteli ve yenilikçi algısına katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeni tesiste 200 kişiyi istihdam edecek

2021 yılı ortasında devreye alınacak Mersin’deki yeni tesisle birlikte 200 kişiye ek istihdam sağlanacağını bildiren Enes Çizmeci, “Böylece, Mersin’deki istihdamımızı toplam 550 kişiye çıkaracağız. Bu tesisimizde, bobin kağıt, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil üreteceğiz. Üretimin yüzde 60’ı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 50 ülkeye ihraç edilecek” diye konuştu.