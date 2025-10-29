Hayat Kimya’dan Ar-Ge’ye 1 milyar TL
Hayat Global Ar-Ge Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Koç, 2024’te Ar-Ge merkezine 1 milyar TL’lik bütçe ayırdıklarını belirterek, "Türkiye’den çıkan inovasyonları Nijerya’dan Vietnam’a kadar uzanan 17 üretim tesisimize taşıyoruz” dedi.
Hayati ARIGAN
Kocaeli’nde 2016’dan bu yana faaliyet gösteren Hayat Kimya Ar-Ge Merkezi, bugün 200’e yakın çalışanı, %52’si kadınlardan oluşan kadrosuyla 500’e yakın tüketici araştırma projesi yürütüyor. Hayat Global Ar-Ge Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Koç, merkezde yürütülen inovasyon çalışmalarının sadece bugüne değil, geleceğe de yön verdiğini belirterek, “Ar-Ge bütçemiz yatırımlar hariç 2024’te 1 milyar TL’yi buldu. Sadece ürün değil, teknoloji de geliştiriyoruz. Bugüne kadar 74 patent ve 90 tasarım başvurusu yaptık. Kullanıcı deneyimini inovasyonun ilham kaynağı olarak görüyoruz” dedi.
Fikret Koç, şirketin Kocaeli’nde bulunan Ar-Ge merkezinin bugün 150 kişilik uzman ekiple 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Hayat’ın inovasyon üssü haline geldiğini de belirtti. Koç, “Her yıl yaklaşık 20 milyon dolar Ar-Ge bütçesi ayırıyoruz. Bugüne kadar 800’ü aşkın patent başvurusu yaptık. Türkiye’den çıkan inovasyonları Nijerya’dan Vietnam’a kadar uzanan 17 üretim tesisimize taşıyoruz” diye konuştu. Koç, sürdürülebilirlik yatırımlarına da dikkat çekerek, “Geri dönüştürülebilir ambalaj oranını yüzde 95’e yükselttik. 2030’a kadar karbon nötr üretim hedefliyoruz. Bilimle çevreyi birleştiren sistematik inovasyon, rekabet gücümüzün temelidir” ifadelerini kullandı.
16 marka ile 5 kıtada 60 ülkede
Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın ise inovasyonu yalnızca teknik değil, duygusal bir öğrenme yolculuğu olarak gördüklerini söyledi. Aydın, “Geçtiğimiz yıl sadece inovasyon araştırmalarına 260 milyon TL yatırım yaptık. 100 binden fazla tüketiciyle temas kurduk. Türkiye’de her 10 evin 9’unda en az bir Hayat ürünü var” dedi. 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Hayat Kimya, 16 markasıyla 5 kıtada milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Şirket, Türkiye’de geliştirdiği inovasyonları global üretim ağına taşıyarak hem ihracat gelirini hem de Türkiye’nin Ar- Ge gücünü artırmayı hedefliyor.
Rakamlarla Hayat Kimya
-1 milyar TL – 2024 yılında Ar- Ge’ye ayrılan bütçe (yatırımlar hariç)
-500–Her yıl yürütülen ortalama tüketici araştırma projesi sayısı
-Yüzde 52–Ar-Ge merkezindeki kadın çalışan oranı
-60 ülke–Hayat Kimya’nın ihracat yaptığı pazar sayısı
-16 marka–Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia başta olmak üzere güçlü marka portföyü
-74 patent & 90 tasarım başvurusu–Son 10 yılda gerçekleştirilen inovasyon çıktıları
-200 çalışan–Kocaeli Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan toplam uzman sayısı
-100 binden fazla kişi–2025’te görüşülen tüketici sayısı