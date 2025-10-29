Hayat Kimya’dan Ar-Ge’ye 1 milyar TL

Hayati ARIGAN

Kocaeli’nde 2016’dan bu yana faaliyet gösteren Hayat Kim­ya Ar-Ge Merkezi, bugün 200’e yakın çalışanı, %52’si kadın­lardan oluşan kadrosuyla 500’e yakın tüketici araştırma projesi yürütüyor. Hayat Global Ar-Ge Başkan Yardım­cısı Dr. Fikret Koç, merkezde yürütü­len inovasyon çalışmalarının sadece bugüne değil, geleceğe de yön verdi­ğini belirterek, “Ar-Ge bütçemiz ya­tırımlar hariç 2024’te 1 milyar TL’yi buldu. Sadece ürün değil, teknoloji de geliştiriyoruz. Bugüne kadar 74 pa­tent ve 90 tasarım başvurusu yaptık. Kullanıcı deneyimini inovasyonun il­ham kaynağı olarak görüyoruz” dedi.

Fikret Koç, şirketin Kocaeli’nde bu­lunan Ar-Ge merkezinin bugün 150 kişilik uzman ekiple 60’tan fazla ülke­de faaliyet gösteren Hayat’ın inovas­yon üssü haline geldiğini de belirtti. Koç, “Her yıl yaklaşık 20 milyon dolar Ar-Ge bütçesi ayırıyoruz. Bugüne ka­dar 800’ü aşkın patent başvurusu yap­tık. Türkiye’den çıkan inovasyonları Nijerya’dan Vietnam’a kadar uzanan 17 üretim tesisimize taşıyoruz” diye konuştu. Koç, sürdürülebilirlik yatı­rımlarına da dikkat çekerek, “Geri dö­nüştürülebilir ambalaj oranını yüzde 95’e yükselttik. 2030’a kadar karbon nötr üretim hedefliyoruz. Bilimle çev­reyi birleştiren sistematik inovasyon, rekabet gücümüzün temelidir” ifade­lerini kullandı.

16 marka ile 5 kıtada 60 ülkede

Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın ise inovasyonu yalnızca tek­nik değil, duygusal bir öğrenme yol­culuğu olarak gördüklerini söyledi. Aydın, “Geçtiğimiz yıl sadece ino­vasyon araştırmalarına 260 milyon TL yatırım yaptık. 100 binden faz­la tüketiciyle temas kurduk. Türki­ye’de her 10 evin 9’unda en az bir Ha­yat ürünü var” dedi. 60’tan fazla ül­kede faaliyet gösteren Hayat Kimya, 16 markasıyla 5 kıtada milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Şirket, Türki­ye’de geliştirdiği inovasyonları glo­bal üretim ağına taşıyarak hem ihra­cat gelirini hem de Türkiye’nin Ar- Ge gücünü artırmayı hedefliyor.

Rakamlarla Hayat Kimya

-1 milyar TL – 2024 yılında Ar- Ge’ye ayrılan bütçe (yatırımlar hariç)

-500–Her yıl yürütülen ortalama tüketici araştırma projesi sayısı

-Yüzde 52–Ar-Ge merkezindeki kadın çalışan oranı

-60 ülke–Hayat Kimya’nın ihracat yaptığı pazar sayısı

-16 marka–Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia başta olmak üzere güçlü marka portföyü

-74 patent & 90 tasarım başvurusu–Son 10 yılda gerçekleştirilen inovasyon çıktıları

-200 çalışan–Kocaeli Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan toplam uzman sayısı

-100 binden fazla kişi–2025’te görüşülen tüketici sayısı