Hayat Kimya’nın Global Kurumsal İletişim Direktörü Çağlayan Kent oldu 

Hayat Kimya’nın Global Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ocak 2021 itibariyle Çağlayan Kent getirildi. Çağlayan Kent, dünyanın 100'den fazla ülkesinde 14 marka ile faaliyet gösteren Hayat Kimya’nın global ölçekte kurumsal ve marka iletişim faaliyetlerini üstlenecek.

Ankara Yükseliş Koleji mezunu olan Çağlayan Kent, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. İş yaşamı süresince Türkiye’nin önde gelen pek çok kuruluşuna iletişim danışmanlığı hizmeti veren Kent, son olarak Demirören Medya grubunda Hürriyet Gazetesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.