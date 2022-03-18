Haydar Yenigün, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı’na getiriliyor

Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla Cenk Çimen’in emekliliği ile boşalacak olan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevine Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yaptığı değerlendirmede otomotiv grubundaki bu önemli atamanın hayırlı olmasını diledi. Çakıroğlu, "Bu vesileyle bir kez daha Sayın Cenk Çimen’e uzun yıllardır Topluluğumuza sağladığı kıymetli katkılar ve başarılı çalışmaları için teşekkür ederim. Bu bayrak değişiminde görevi üstlenen Sayın Haydar Yenigün, Ford Otosan’a 35 yıldır büyük emek ve katkılar sağladı. Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında büyümesinde, stratejik yatırım hamlelerinde ve gelecek vizyonunda önemli görevler üstlendi. 1 Nisan itibarıyla Haydar Yenigün, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı’na atanırken, yeni dönemde Topluluğumuzun otomotiv sektöründeki faaliyetlerine daha geniş bir görev alanında liderlik edecek. Ford Otosan Genel Müdürlüğü’ne ise halihazırda Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Güven Özyurt atanacak. Bu vesileyle Güven Özyurt’u da kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Koç Topluluğu olarak otomotiv sektöründe büyümeyi ve güçlenmeyi sürdürecek yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu önemli değişimin Topluluğumuza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Haydar Yenigün kimdir?

Haydar Yenigün, iş yaşamına 1987 yılında Ford Otosan’da üretim departmanında mühendis olarak başladı. Yenigün, askerlik sonrası 1992-1997 yılları arasında proje mühendisi olarak çalışmalarını sürdürdü.

1998 yılında Ford Otosan Kocaeli Fabrikası projesinde proje lideri olarak görev yapmaya başlayan Yenigün, 1999 yılında Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2007 yılına kadar sürdürdü.

Yenigün, 2007 yılında Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı - Kocaeli Fabrika Müdürü olarak atanarak, 2012 yılından bu yana Ford Otosan’da Genel Müdür görevini sürdürdü. 1964 İstanbul doğumlu olan Haydar Yenigün, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 1987 yılında tamamladı.