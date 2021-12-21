Hayri Danacı, üretim kapasitesini artırdı

Başta kuruyemiş, kurumeyve, kurukahve ve şekerleme üzerine toptan ve perakende kanadında faaliyet gösteren Hayri Danacı Gıda, yaklaşık 150 kalemin üzerinde çeşit ile sektöre hizmet veriyor.

İstihdam konusunda bu yıl şirketlerinin yaklaşık yüzde 30’luk bir artış gösterdiğini kaydeden Hayri Danacı Gıda firma sahibi Hayri Danacı, “Şirket olarak yeni bölge pazarlarına açılmamızla birlikte kapasite artışına gittik ve yeni yatırımlar yaparak üretim alanımızı genişlettik.” dedi.

Bu yılının ilk iki çeyreğinde kuruyemiş sektörün verimli geçtiğini aktaran Danacı, ardından üçüncü ve dördüncü çeyreklerde küreselde yaşanan sıkıntılardan dolayı satış anlamında istedikleri verimi alamadıklarını söyledi. 2022 yılına dair yaşanan döviz sıkıntıları tedarik problemleri nedeniyle önümüzdeki dönem dair bir fikre sahip olmadıklarını ifade eden Danacı, 2022 yılında büyüme konusunda ciro da bir yükselme olacağını düşünüp tonaj konusunda büyümenin aksine küçülme beklediklerini iletti.

2022’de üç farklı pazara girecek

Firmalarının bu yıl itibarıyla ihracat için gerekli çalışmalara başladığını ve 2022 yılı içinde üç farklı pazara girmeye hazırlandığını bildiren Danacı, yükselen döviz kurundan da faydalanıp ihracat için gerekli belge evrak işlemlerini tamamladıklarını ve 2022’ye hazır bir şekilde gireceklerini söyledi. Bu yılın özellikle son çeyreğinde ihracatta kuruyemişçilerin yüzünün güldüğü bir dönem olduğunu ifade eden Danacı, aynı şekilde 2022 yılında da bu denli verimli geçmesini beklediklerini aktardı.

Fıstık ve fındık ezmesini pazara sundu

Bu yılın son çeyreğinde Ar-Ge çalışmaları sonucunda katkısız yüzde 100 doğal fıstık ve fındık ezmesini piyasaya sundukları bilgisini veren Danacı, “Günümüzde önemli bir yere sahip olan çölyak hastalığıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız da devam ediyor. 2022’nin başında yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmamızı ile glutensiz yemmiş sloganıyla tüketiciye sunmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kuruyemiş sektöründe üretim sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Danacı, özellikle badem ve ceviz gibi topraklarımızda üretilmeye çok uygun olan mahsüllerin yurt dışından ithal edildiğini ve yüzde 80 oranında bu ürünlerde yurtdışına bağlı olunduğunu belirtti.

Üretim konusunda eksiklerin çok fazla olduğunu vurgulayan Danacı, “Bu konu da kamuya büyük iş düşüyor ve üretim planlaması yapılması gerekiyor. Denetlemelerin arttırılması gerekiyor. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor. Gübre, akaryakıt gibi desteklerin arttırılması ve bunların doğru alanda kullanıldığını daha sıkı denetlemek gerekiyor. Bu alanda kooperatifler geliştirilmeli ve kurulmalı.” şeklinde konuştu.