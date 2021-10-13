Hayvan sevgisi sanatla birleşti, girişim fikri oldu

Handan Sema CEYLAN

Hayvan sevgisi ve sanat aşkı birleşti, Çıkrıkçıoğlu Grubu’na bağlı Metalsac AŞ’nin Genel Müdür Yardımcısı ve gayrimenkul yatırım şirketlerinde (AVM) yönetim kurulu üyesi Müge Çıkrıkçıoğlu’na girişim fikri oldu.

“Hukukçuyum” diye söze başlıyor Çıkrıkçıoğlu, “Robert Koleji’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. City University London’da LL.M. programını tamamladım. Ülkeye döndüm ve bir avukatlık firmasında 4 yıl çalıştım. Daha sonra aile şirketimde gayrimenkul yatırım yöneticisi oldum. Çocukluğumdan beri iyi bir hayvan severim, içimdeki sanat tutkusunu da keşfettim” diyor. Hukukçu olarak bir şirkette çalışırken resim yapan bir iş arkadaşının kendisine ilham olduğunu anlatan Çıkrıkçıoğlu, şunları söylüyor; “Birlikte resim yapacaktık ama, o 3 ay yurtdışına gidince, malzemelerimi aldım, kendim resim yapmaya karar verdim.”

İlk olarak zürafa ve egzotik hayvanları resmettiğini anlatıyor Çıkrıkçıoğlu ve “Arkadaşlarım, çevrem yaptığım işleri çok sevdi. Almak istediler. Hatta ‘benim kedimi de çizer misin, köpeğimi yapar mısın’ dediler. Böylece bir Instagram adresi açmak ve internet sitesi kurmak istedim. ArtMuguet böylece doğmuş oldu” diyor.

Müge Çıkrıkçıoğlu, akrilik boyalarla yaptığı hayvan portrelerini geliştirdiğini, artık gelen fotoğraflara göre siparişler yaptığını söylüyor.

İkinci, üçüncü jenerasyon hayallerinin peşine düşmeli

Hukukçu kimliğinin sadece iş hayatında değil, girişiminde de etkili olduğunu kaydediyor Müge Çıkrıkçıoğlu… “ArtMuguet yaptığım işler arasında belki de en küçük olanıydı. Ama düzgün olmalıydı. Önce markamı tescil ettirdim. Sonra avukat olduğum için şahıs şirketi kuramadım. Artmuguet Sanat ve Dekorasyon Ticaret AŞ’yi böylece kurmuş oldum. En önemlisi sermayesi tamamen benim birikimlerimden oluştu” diyerek, şunları söylüyor: “Aslında erkek egemen gayrimenkul sektörüyle, Instagram üzerinden iş yapmak iki farklı uç. Bu uçlar arasında hukukçu kimliğim ve 50 yıl önce kurulmuş büyük aile şirketimin yanında kendi mütevazı girişimim de farklı noktalarda. İş insanı kimliğimle anılmak isterim. Üretmeyi seviyorum. ArtMuguet benim için iş dünyasıyla hayvan sevgisi ve sanatın köprüsü. Şimdi tüm bu işler arasında özgürlüğü yakalamak için soyut çalışmalar da yapmaya başladım.”

Çıkrıkçıoğlu, Türkiye’nin büyük işletmelerindeki ikinci ve üçüncü jenerasyona da kendi hayallerinin peşine düşmeleri temennisinde bulunuyor. Çıkrıkçıoğlu, önümüzdeki aylarda bir de sergi açacak.